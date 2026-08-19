ГОРОДСКОЕ ПРАВО

ГОРОДСКОЕ ПРАВО, совокупность правовых обычаев, требований городских статутов, положений, жалованных грамот, а также уставов цехов и гильдий; важнейший элемент городского самоуправления в средние века.

Включало право городской общины (коммуны во Франции, тауна и сити в Англии, штадтов в Германии) издавать свои местные законы, создавать собственные органы власти, в том числе избирать бургомистра, распоряжаться каз­ной , осуществлять суд, поддерживать порядок с помощью собственной полиции и ополчения. Основные элементы городского самоуправления: предоставление городу налоговых льгот и вольностей; отсутствие деления на свободных и несвободных - если кре­по­ст­но­му удавалось бежать в город и там прожить, не выходя за его стены, ровно 1 год и 1 день, он уже не являлся чьей-то собственностью (отсюда известное изречение «городской воздух делает свободным»).

Городское право возникало на основе договора с сеньором, в силу которого город выкупал у сеньора (короля, герцога, архиепископа) определённую независимость. Наибольшего развития с точки зрения самоуправления и вольностей достигли имперские города в Германии. По названию городов возникали разновидности (системы) городского права (любекское, гамбургское, магдебургское и др.). Так, содержание любекского права сводилось к формуле: «Любек и дружественные ему города вольны самостоятельно принимать законы и предоставлять своим жителям привилегии, которые сочтут полезными для развития торговли». На основе городского права развивалось сотрудничество городов (Ганзейский союз) и сформировалось купеческое (торговое) право.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)