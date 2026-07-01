Городские училища

Городски`е учи`лища — общеобразовательные учебные заведения для детей мелкой городской буржуазии Российской империи, образованные, согласно положению от 31 мая 1872, на базе уездных училищ. В Г. у. принимались дети всех званий и вероисповеданий (не младше 7 лет). Обучение было платным, размер оплаты устанавливался инспектором народных училищ в соответствии с местными условиями (от 8 до 18 рублей в год). Срок обучения — 6 лет. Цель Г. у. — давать законченное общее элементарное образование и те сведения, которые могут быть наиболее полезны в практической жизни. В Г. у. изучались Закон Божий, чтение, письмо , русский язык и церковнославянское чтение с переводом на русский язык, арифметика, практическая геометрия, география и история отечества с необходимыми сведениями из всеобщей истории и географии, сведения из «естественной истории» и физики, черчение и рисование, пение , гимнастика. В Г. у. была установлена классная система преподавания, то есть каждому штатному учителю поручалось преподавание в вверенном ему классе всех предметов (кроме Закона Божия, пения и гимнастики). Однако разрешалась замена классной системы предметной за счет местных средств. Учащиеся, успешно прошедшие курс первых 4 лет Г. у. (10—13-летнего возраста), могли поступать без экзамена в 1-й класс гимназий и реальных училищ. Окончившие полный курс Г. у. при производстве в 1-й классный чин освобождались от установленного для того испытания. Прошедшим курс Г. у. предоставлялась льгота второго разряда по воинской повинности (3 года на действительной службе). В 1909 насчитывалось 992 Г. у. (132,5 тыс. учащихся). В 1912 Г. у. преобразованы в высшие начальные училища. Лит.: Городские, уездные и Мариинские училища. СПб., 1903; Мансу-ров П. П. Городские училища по Положению 31 мая 1872 года. М., 2012.