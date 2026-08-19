ГОРОДСКИЕ УЧИЛИЩА

ГОРОДСКИЕ УЧИЛИЩА - в Рос­сии по­вы­шен­ные на­чаль­ные шко­лы для де­тей городского на­се­ле­ния (ре­мес­лен­ни­ков, мел­ких слу­жа­щих и тор­гов­цев).

1) по Положению 1869 года - повышенные начальные школы для детей городского населения в Киевской, Подольской и Волынской губерниях (за исключением Киева, Ровно, Острога и Чигирина). Были созданы 2-классные мужские (на правах уездных) и женские училища. При каждом имелись приготовительные классы с совместным обучением или сменами для отдельного обучения девочек. Обучение бесплатное, но по усмотрению попечителя могла вводиться плата.

2) По Положению 1872 года - в России повышенные начальные школы для детей городского населения (ремесленников, мелких служащих и торговцев). Учреждены взамен уездных училищ с целью отвлечь от гимназии низшие слои горожан. За образец была взята прусская система городских школ, проект предложен Н. Х. Бесселем. Срок обучения во всех типах городских училищ 6 лет. Принимались дети (мальчики) всех сословий и вероисповеданий не моложе 7 лет без ограничения предельного возраста. В 1907 году было разрешено принимать девочек и вводить совместное обучение. Обучение платное. Преподавались Закон Божий, чтение, письмо, русский язык и цер­ков­но -славянское чтение, арифметика, практическая геометрия, география и отечественная история с необходимыми сведениями по всемирной истории и географии, а также по естественной истории и физике, черчение и рисование, гимнастика. В числе необязательных предметов - новые языки, местные языки, музыка, гигиена и медицина, ручной труд, бухгалтерия и др. При многих городских училищах учреждались профессиональные классы, отделения, мастерские, а также воскресные и вечерние курсы для взрослых. Права выпускников ограничивались: они могли поступать в низшие профессиональные школы или на одно- и двухгодичные педагогические курсы. Вопросы воспитания, обучения и материального обеспечения городских училищ входили в компетенцию педагогического совета. В 1909 году было 992 городских училища (свыше 132 тысяч учащихся).

С 1912 года все городские училища преобразовывались в высшие начальные училища.

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