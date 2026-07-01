ГОРОДСКИЕ СОБРАНИЯ

ГОРОДСКИЕ СОБРАНИЯ - органы местного самоуправления в России.

В конце X - начале XVI веков проходили в форме веча, в XVI-XVIII веках - мирского схода, на котором присутствовали представители городских общин (посадской, каменщиков, ямщиков, оружейников и пр.). На них решали вопросы городского благоустройства, раскладки общих повинностей и сборов, в некоторых городах выбирали городских (земских) старост, с 1720 года - членов городовых магистратов. Наряду с мирскими сходами собирались сходы городских общин, на которых избирались общинные старосты, сборщики налогов, раскладывались налоги и повинности, распределялась общинная земля. С 1720-х годов решения городских собраний подлежали утверждению ма­ги­ст­ра­тов . К концу XVIII века в городских собраниях (возглавлялись городскими старостами) участвовали главным образом «граждане» (купцы, мещане, ремесленники и др., которые с 1720-х годов стали платить единый налог - подушную подать по данному го­ро­ду ). Жалованной грамотой городам 1785 года в дополнение к собраниям «граждан» вводились собрания горожан по 6 разрядам для выборов городской думы, фактически в большинстве городов они осуществлялись прежними собраниями «граждан» под председательством городского старосты, но в присутствии городского головы. В XIX веке практика созыва общих собраний «граждан» постепенно исчезала. Стали проводиться собрания отдельно купцов, мещан и ремесленников по цехам (до 1917 года), что законодательно подтверждено для Санкт-Петербурга в 1846 году, для Москвы и Одессы в 1863 году, для остальных городов - в 1870 году. На собраниях главным образом решали дела корпораций (до 1870 года выбирали гласных в городскую думу).

В Российской Федерации в некоторых городских поселениях название представительского органа местного самоуправления (например, в городе Сочи), а иногда и органов территориального общественного самоуправления. Порядок организации городского собрания определяется уставом городского поселения, территориального общественного самоуправления.

Дополнительная литература:

Ди­тя­тин И. И. Уст­рой­ст­во и управ­ление го­ро­дов Рос­сии. СПб., 1875. Т. 1;

Ки­зе­вет­тер А. А. По­сад­ская об­щи­на в Рос­сии XVIII сто­ле­тия. М., 1903;

Ки­зе­вет­тер А. А. Го­ро­до­вое по­ло­же­ние Ека­те­ри­ны II 1785 г. Опыт ис­то­ри­че­ско­го ком­мен­та­рия. М., 1909;

Че­чу­лин Н. Д. Не­сколь­ко слов о «ста­рых служб слу­жи­лых лю­дях» в XVIII в. // Сбор­ник ста­тей в честь М. К. Лю­бав­ско­го. П., 1917;

Му­равь­ев А. В. Об­ра­зо­ва­ние Мо­с­ков­ско­го ма­ги­ст­ра­та // Вест­ник МГУ. Сер. 9. Ис­то­рия. 1963. № 3.

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