ГОРОДСКИЕ СОБРАНИЯ
ГОРОДСКИЕ СОБРАНИЯ - органы местного самоуправления в России.
В конце X - начале XVI веков проходили в форме веча, в XVI-XVIII веках - мирского схода, на котором присутствовали представители городских общин (посадской, каменщиков, ямщиков, оружейников и пр.). На них решали вопросы городского благоустройства, раскладки общих повинностей и сборов, в некоторых городах выбирали городских (земских) старост, с 1720 года - членов городовых магистратов. Наряду с мирскими сходами собирались сходы городских общин, на которых избирались общинные старосты, сборщики налогов, раскладывались налоги и повинности, распределялась общинная земля. С 1720-х годов решения городских собраний подлежали утверждению магистратов. К концу XVIII века в городских собраниях (возглавлялись городскими старостами) участвовали главным образом «граждане» (купцы, мещане, ремесленники и др., которые с 1720-х годов стали платить единый налог - подушную подать по данному городу). Жалованной грамотой городам 1785 года в дополнение к собраниям «граждан» вводились собрания горожан по 6 разрядам для выборов городской думы, фактически в большинстве городов они осуществлялись прежними собраниями «граждан» под председательством городского старосты, но в присутствии городского головы. В XIX веке практика созыва общих собраний «граждан» постепенно исчезала. Стали проводиться собрания отдельно купцов, мещан и ремесленников по цехам (до 1917 года), что законодательно подтверждено для Санкт-Петербурга в 1846 году, для Москвы и Одессы в 1863 году, для остальных городов - в 1870 году. На собраниях главным образом решали дела корпораций (до 1870 года выбирали гласных в городскую думу).
В Российской Федерации в некоторых городских поселениях название представительского органа местного самоуправления (например, в городе Сочи), а иногда и органов территориального общественного самоуправления. Порядок организации городского собрания определяется уставом городского поселения, территориального общественного самоуправления.
Дополнительная литература:
Дитятин И. И. Устройство и управление городов России. СПб., 1875. Т. 1;
Кизеветтер А. А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903;
Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины II 1785 г. Опыт исторического комментария. М., 1909;
Чечулин Н. Д. Несколько слов о «старых служб служилых людях» в XVIII в. // Сборник статей в честь М. К. Любавского. П., 1917;
Муравьев А. В. Образование Московского магистрата // Вестник МГУ. Сер. 9. История. 1963. № 3.
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