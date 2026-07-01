ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА - в Рос­сии ис­пол­нительный ор­ган го­род­ской ду­мы.

1) Учреждён Городовым положением 1870 года. Члены городской управы избирались городской думой из числа её гласных; с 1892 года утверждались губернаторами ( гра­до­на­чаль­ни­ка­ми ). Как и городская дума, городская управа возглавлялась городским головой. Число членов управ определяли сами городские думы (в Санкт-Петербурге и Москве - 8-11 человек), оно не должно было быть меньше трёх (включая городского голову). В 1892 году максимальное число членов управ ограничено (в крупных городах - не более 4, в Санкт-Петербурге и Москве - не более 6 гласных). Первоначально городская управа была подотчётна только городской думе (ежегодные отчёты и сметы управ поступали к губернатору, контролировавшему законность деятельности управ, «для сведения»), фактически оказалась бесконтрольной, что вело к злоупотреблениям должностных лиц, состоявших в подчинении городской управы. В 1892 году деятельность городской управы подчинена надзору губернатора (градоначальника); он стал утверждать инструкции, которыми городская дума определяла направления деятельности городской управы. Между членами городской управы существовала специализация по отраслям хозяйства (торговля, финансы, медицина, образование и пр.), в крупных городах члены управы возглавляли отраслевые отделения с многочисленным штатом городских служащих (в Москве в начале XX века - около 22 тысяч человек). Часть дел решались членами управы коллегиально.

После Февральской революции 1917 года число членов городской управы увеличилось (в Петрограде - до 22 человек), большинство мест в управах заняли эсеры. При городских управах созданы многочисленные исполнительные комиссии (в Петрограде -20 комиссий), однако наладить работу новые учреждения не смогли. После Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года стали упраздняться, перестали существовать с окончанием Гражданской войны 1917-1922 годов.

2) В Российской Федерации в отдельных городских поселениях (например, в городе Калуга) наименование местной администрации – исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, наделённого полномочиями по решению вопросов местного значения, а также осуществлению отдельных переданных законом органам местного самоуправления государственных полномочий.

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