Городская управа

Городска`я упра`ва — исполнительный орган городского самоуправления в Российской империи в 1870–1918. Учреждена в соответствии с Городовым положением 1870, осуществляла непосредственное руководство делами городского хозяйства и управления. Городская дума , являвшаяся распорядительным органом, избирала из своего состава исполнительный орган — Г. у. в составе городского головы и членов управы. Городской голова возглавлял и думу, и управу, координируя работу этих учреждений. Г. у. имела постоянную канцелярию, разделявшуюся на ряд отделов, соответствующих функциям городского самоуправления; здесь же создавались различные постоянные и временные исполнительные комиссии. В Санкт-Петербурге, Москве, Риге и Одессе в состав Г. у. входил также товарищ (заместитель) городского головы. В небольших городах Г. у. состояла из городского головы и его помощника. Считалось, что городской голова и члены Г. у. состоят на государственной службе. Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.