Городская реформа 1870

Городска`я рефо`рма 1870 — одна из ключевых реформ императора Александра II, направленная на создание контролируемой властями системы городского самоуправления. На основе предложений созданных в губернских и уездных городах комиссий было составлено, а 16 июня 1870 утверждено «Городовое положение». В 509 русских городах империи городские думы стали бессословными органами городского самоуправления. Гласные (депутаты) городских дум избирались на 4 года горожанами — плательщиками налогов. Гласные на тот же срок избирали исполнительные органы — городские управы в составе городского головы, его товарища (заместителя) и нескольких членов. В 1874 «Городовое положение» распространено на города Закавказья, в 1875 — на города Литвы, Белоруссии и Правобережной Украины, в 1877 — на города Прибалтики. Иная, исторически сложившаяся, система городского управления, сохранялась в Средней Азии, Польше и Финляндии. В отличие от земств, выборы в органы местного самоуправления по «Городовому положению» проводились без учета сословности на основе лишь возрастного и имущественного цензов. Право голоса в избрании гласных имели все городские обыватели, достигшие 25 лет, являвшиеся российскими подданными и платившие прямой городской налог с недвижимости, торгов или промыслов. Учитывая бедность большинства горожан, число избирателей было сильно ограничено. По 46 наиболее крупным городам империи избиратели составляли всего 5,6 % общего числа городского населения. Избиратели вносились в общий список в порядке убывания уплачиваемых налогов. Затем список делился на 3 разряда ( курии ), каждый из которых платил 1/3 общей суммы городских сборов. Все разряды избирали равное число гласных, это обеспечивало интересы курии крупных налогоплательщиков. Так, в Москве одного гласного выбирали 8 избирателей 1-го разряда, 38 избирателей 2-го разряда и 298 избирателей 3-го разряда. Лит.: Великие реформы в России, 1856—1874 / Под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992; Городовое положение 16 июня 1870 г. // Чичерин Б. Н. Зем­ство и Московская Дума. М., 1934.