Городская дума

Городска`я ду`ма — распорядительный орган городского сословного самоуправления в России в 1785—1917. Согласно «Жалованной грамоте городам» 1785, изданной императрицей Екатериной II, 6 сословных разрядов городских обывателей (владельцы недвижимой собственности; купцы трех гильдий; цеховые ремесленники; иногородние и иностранные «гости»; именитые граждане; посадские) избирали Общую Г. д., состоявшую из городского головы и гласных от всех 6 групп населения города. Собираясь раз в 3 года (исключая экстренные случаи), Общая Г. д. избирала постоянно действующий исполнительный орган — Шестигласную думу, в которой каждая группа населения имела по 1 гласному. Председателем был городской голова . На Общую Г. д. возлагалось заведование городским хозяйством, фактически же эти обязанности выполняла Шестигласная дума . И Общая, и Шестигласная думы были подчинены губернатору. Городская реформа 1870 устраняла сословное начало представительства и основывала его на буржуазном принципе имущественного ценза. Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.