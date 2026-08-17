ГОРОДОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОРОДОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, за­ко­ны , определявшие устройство городского самоуправления большей части городов Российской империи в последней трети XIX - начала XX века.

Городовое положение 16(28).6.1870. При подготовке (велась с 1862 года) учтены заключения специально учреждённых в городах всесословных комиссий (свыше 500), большинство из которых высказалось за всесословность городских учреждений и их полную самостоятельность от администрации. Положение первоначально вводилось в городах Европейской России, Сибири и Бессарабской области, в 1874 году введено в Закавказье, в 1875 году - в белорусских и западноукраинских, Виленской, Гродненской и Ковенской губерниях, в 1877 году - в прибалтийских губерниях. В соответствии с городовым положением в каждом городе создана городская дума (формировала исполнительный орган - городскую управу): в 1873 году - в 375 городах, к середине 1880-х годов - в 620 городах. Она избиралась всеми горожанами, уплачивавшими городские налоги и сборы. Финансовая и хозяйственная независимость городских дум позволила им достичь больших успехов в развитии городского хозяйства. Вместе с тем отсутствие чётко обозначенных пределов компетенции городских дум и управ и должного контроля над их деятельностью вели к постоянным конфликтам органов са­мо­управ­ле­ния с администрацией, широкому распространению злоупотреблений и расхищению членами управ городских средств.

Городовое положение 11(23).6.1892 года. Подготовка начата после сенаторских ревизий начала 1880-х годов, вскрывших серьёзные недостатки в организации и деятельности органов самоуправления; при разработке Положения были использованы материалы комиссии при МВД для составления проектов местного управления (действовала в 1881-1883 годы), а также «мнения» и «отзывы» губернаторов (1883 и 1890 годы). Реализовано во всех городах Российской империи, кроме городов Великого княжества Финляндского, Царства Польского, Туркестанского края, Закаспийской области и некоторых городов Кавказа. В небольших городах для сокращения их расходов была введена упрощённая форма самоуправления. Вместо городских дум в них учреждались собрания городских уполномоченных из 12-15 человек (избирались сходами домовладельцев), а вместо городских управ эти уполномоченные выбирали из своего состава старосту и его помощника (или двух помощников). В Европейской России треть всех городов (168 из существовавших 501) получила упрощённое общественное управление. Закон 1892 года частично заменил налоговый ценз имущественным и тем самым в 3-4 раза сузил круг избирателей органов городского самоуправления (избирательных прав лишилась главным образом та часть горожан, которая и ранее игнорировала выборы), а также усилил контроль администрации над их деятельностью. Эти новшества вызвали резкую критику со стороны либеральных общественных деятелей (определили закон 1892 года как «контрреформу»), но положительно сказались на деятельности органов самоуправления. Действовало до осуществлённых Временным правительством в 1917 году муниципальных преобразований (в Санкт-Петербурге - до 1904 года).

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