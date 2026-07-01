МАГИСТРАТЫ Магистраты (лат. magistratus) — должностные лица Древнего Рима в эпоху Республики (509—30 до н. э.), обычно избираемые на народных собраниях.

Магистраты ( лат. magistratus) — должностные лица Древнего Рима в эпоху Республики (509—30 до н. э.), обычно избираемые на народных собраниях: высшие коллегиальные М. ( консулы , цензоры и преторы ) — в центуриатных комициях, младшие (плебейские трибуны, эдилы, квесторы и др.) — в собраниях по трибам. Также различались М. ординарные (избираемые ежегодно) и экстраординарные (избираемые только в случае нужды). К последним относились, например, интеррекс, диктатор (обычно назначаемый сенатом ) и начальник конницы, децемвиры для написания законов, для распределения общественных земель или вывода колоний и др. К категории курульных М. относились те, которые имели курульное кресло, символ их судебной власти. К ним помимо уже упомянутых высших ординарных и экстраординарных М. относились также курульные эдилы. Высшие М. обладали помимо гражданской юрисдикции еще и военным империем (за исключением цензоров). Юрисдикция (т. е. право организации гражданского и уголовного судопроизводства) всех курульных М., за исключением экстраординарных (диктатор и начальник конницы), была ограничена правом обжалования их решений у плебейских трибунов или равного по власти, а также у народного собрания. К смертной казни М. не мог приговорить римского гражданина без утверждения приговора в центуриатном народном собрании. Однако военный империй высшего М., действовавший в военное время и за пределами г. Рима, был ничем не ограничен. Империй высшие М. до 338 до н. э. обычно получали по решению общего собрания Латинского союза , позднее — по особому куриатному закону. Свои обязанности М. исполняли на безвозмездной основе, это было особой честью (honor), срок их службы составлял 1 год (для диктатора — не более 6 месяцев, для цензоров — 18 месяцев). При вступлении в должность М. давал присягу ни в чем не нарушать закон. По сложении полномочий М. отчитывался перед сенатом и народом и в случае выявления противоправных действий мог быть присужден к крупному штрафу или изгнанию. К суду экс-М. привлекались не только римскими гражданами, но и иностранцами из той провинции , где действовал империй обвиненного. К правам высших М. также относились: созыв сената и народа, внесение к ним предложений (законопроектов, кандидатов на выборы, судебных решений), проведение военного набора, следственных действий, административных арестов, реституций и т. д. При М. имелся служивший им аппарат (состоявший на государственной зарплате): ликторы, глашатаи, вестники, писцы и т. п.

Лит .: Кофанов Л. Л. Атрибуты власти магистратов в архаическом Риме // Древнее право. Ius Antiquum. № 3. М., 1998. С. 35—54; Lintott A. The Constitution of the Roman Republic. Oxford, 1999; Masi Doria C. Spretum imperium: prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda Repubblica. Napoli, 2000; Дементьева B. B. Возникновение коллегиальности римских магистратов // Исседон — ΙΣΣΗΔΩΝ: Альманах по древней истории и культуре. Т. II / Ред. А. В. Зайков, Л. А. Закс и В. Т. Звиревич. Екатеринбург, 2003. С. 72—90; Ее же. Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль 2004. С. 102—184; Sitek B. Est... proprium munus magistratus... servare leges... Responsibility of magistratus due to iniuria // Diritto e Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana. N. 14. Sassari, 2016. Л. Л. Кофанов.