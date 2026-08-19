ГОРОДОВСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА

ГОРОДОВСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА, российская исполнительница на гус­лях , народная артистка РСФСР (1969 год).

Дочь регента. Училась как пиа­ни­ст­ка , с 1938 года - в Московской консерватории (класс С. Е. Фейнберга). Играть на гуслях начала в середине 1930-х годов в Ярославле, с 1940 года солистка Государственного русского народного оркестра под руководством Н. П. Осипова (гусли клавишные и щипковые - так называемые звончатые). Выступала с сольными программами, играла в гусельном дуэте с О. П. Никитиной. Автор пьес и обработок для гуслей, балалайки, оркестра народных инструментов. Автор «Школы игры на клавишных и щипковых гуслях» (1999 год).