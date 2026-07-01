Городовой магистрат

Городово`й магистра`т — городское сословное учреждение в России в 1718—1866, ведавшее преимущественно судебно-административными делами (финансы и полиция ) торгово-промышленного населения города (купечеством и мещанством). Г. м. введены Петром I на основании рижского и ревельского регламентов. В 1721 издан регламент Главному магистрату, в 1724 — Г. м. Состоял из бургомистра, ратмана (советника) и президента (только в больших городах), которые избирались на посадских сходах из зажиточных посадских людей. Члены Г. м. утверждались Главным магистратом и считались на государственной службе. После губернской реформы 1775 у Г. м. остались только судебные функции. В 1866 в связи с проведением судебной реформы Г. м. и ратуши были упразднены на всей Европейской территории России; их судебные функции переданы в уездные суды, а хозяй-ственные дела городского управления перешли в ведение городских дум. Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.