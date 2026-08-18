Городовое положение 1862

Городово`е положе`ние 1862 — закон о введении городского самоуправления в Москве, в основу которого были положены принципы Городового положения 1846 для Санкт-Петербурга. Заменял шестигласную сословную городскую думу всесословной Общей думой (175 гласных от 5 сословных групп). Исполнительный орган — Распорядительная дума (10 гласных). Г. п. 1862 имело целью привлечь к участию в самоуправлении неподатные слои населения из числа потом-ственных и личных дворян, почетных граждан, купцов, но высокий имущественный ценз лишал избирательных прав большинство жителей Москвы. Компетенция думы ограничивалась вопросами местного благоустройства и хозяйства. Попытки думы выйти за пределы чисто хозяйственных дел пресекались правительственной администрацией. Г. п. 1862 действовало до Городской реформы 1870. Лит.: Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60‑х — начале 90‑х гг. XIX в.: Правительственная политика . Л., 1984.