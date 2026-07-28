ГОРОДОВИКОВ ОКА ИВАНОВИЧ

Родился 19 сентября (по новому стилю — 1 октября) 1879 года на хуторе Мокрая Ельмута (ныне — Пролетарский район Ростовской области) в бедной крестьянской семье. По национальности калмык. С раннего возраста батрачил, работал пастухом, табунщиком, затем рабочим на шахте, ввиду этого не имел возможности учиться.

В 1903 году Городовиков был призван на службу в Русскую императорскую армию. После прохождения обучения в учебной команде служил командиром отделения, взвода в 9-м Донском казачьем полку. В 1907 году в звании старшего урядника был демобилизован. Жил и работал сначала в Ставропольской губернии, затем на родине. С 1910 года работал инструктором джигитовки в станице Платовской Области Войска Донского .

В 1915 году по мобилизации Городовиков вновь был призван на службу и направлен на фронт Первой мировой войны . Воевал командиром взвода 43-го Донского казачьего полка, был тяжело ранен. После излечения он был направлен в тыл, служил в составе 39-й Донской казачьей сотне, дислоцировавшейся на станции Сулин. Активно участвовал в событиях февраля 1917 года на Дону, а после установления Советской власти примкнул к красным формированиям. С конца того же года Городовиков командовал калмыцким полуэскадроном Платовского партизанского отряда.

После создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии в феврале 1918 года Городовиков добровольцем поступил в неё на службу. Участвовал в боях Гражданской войны в составе различных кавалерийских частей, командовал взводом, эскадроном, был помощником командиров кавалерийских бригад. В декабре 1918 года стал командиром кавалерийской бригады, во главе которой участвовал в обороне Царицына. С февраля 1919 года Городовиков командовал 19-м кавалерийским полком, впоследствии командовал также 4-й и 6-й кавалерийскими дивизиями. С июля по августа 1920 года командовал 2-й Конной армией. Участвовал в боях против войск генерала А. И. Деникина , боях с польской армией и махновскими формированиями, боях за Крым против войск генерала П. Н. Врангеля . В общей сложности за время Гражданской войны Городовиков был шесть раз ранен, в том числе один раз тяжело, его боевые заслуги были отмечены тремя орденами Красного Знамени РСФСР.

После окончания Гражданской войны Городовиков продолжил службу в кавалерийских частях. В 1922 году он окончил Высшие академические курсы, в 1927 году — курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1930 году — курсы командиров-единоначальников при Военно-политической академии имени Н. Г. Толмачёва, в 1932 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. С июня 1932 года служил помощником, затем заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа.

В феврале 1938 года Городовиков был переведён в центральный аппарат Народного комиссариата обороны СССР, служил инспектором, генерал-инспектором, командующим кавалерией Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-полковника.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, членом ЦИКов Украинской и Узбекской ССР.

В июле 1941 года Городовиков был направлен на Западный фронт в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандующего по использованию кавалерии. В 1942 году направлялся также на Сталинградский фронт в том же качестве. С 1943 года занимал должность заместителя командующего кавалерией Красной (с 1946 года — Советской) Армии.

В 1947 году Городовиков вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 26 февраля 1960 года, похоронен на Новодевичьем кладбище (5 уч., 24 ряд, 4 могила). На могиле установлен памятник.