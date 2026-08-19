ГОРОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ
ГОРОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ, русский поэт, композитор, геофизик.
Окончил Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова (1957 год). Сотрудник НИИ геологии Арктики в Ленинграде (с 1957 года), Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН в Москве (с 1972 года). Был началльником геологического отряда в Туруханском крае, участвовал во многих океанологических экспедициях. Доктор геологоминералогических наук (1982 год); автор более 230 научных работ. Один из основоположников жанра авторской песни. Написал (с 1953 года) свыше 250 песен на собственные стихи; их главные темы - романтика геологических экспедиций, осмысление событий отечественной истории. Среди наиболее известных песен: «Снег» (1958 год), «Песня полярных лётчиков» (1959 год), «Деревянные города» (1959 год), «Перекаты» (1960 год), «Атланты» (1963 год), «Донской монастырь» (1970 год). Автор свыше 20 книг стихов, песен и мемуарной прозы.
Сочинения:
Сочинения / Вступ. ст. Л. А. Аннинского. М., 2000;
Атланты: Книга песен / Вступ. ст. Я. Гордина. СПб., 2005.