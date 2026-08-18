Городничий

Городни`чий — в России представитель местной администрации. Одно из наиболее ранних упоминаний Г. относится к 1510. 1. В XVI—XVII вв. Г. отвечал за исправность городских укреплений, сохранность вооружения, пожарную безопасность, охрану общественного порядка, преследование корчемства. Подчинялся воеводе, назначался им из местных дворян и детей бояр-ских. В городе могло быть несколько Г. Должность Г. существовала одновременно с должностью городового приказчика (из-за отсутствия точного разграничения ведомств и должностей разница в их функциях не очевидна). В монастырях известны городничии старцы, ведавшие монастырскими укреплениями. 2. В 1775—1862 Г. — глава административно-полицейской власти уездного города. Должность введена реформой местного управления 1775. До 1782 Г. назначались Сенатом в города, в которых не было обер-комендантов, с 1782 — и в города с обер-комендантами в качестве их заместителей. В XIX в. Г. назначались, как правило, отставные военные. Должность упразднена в 1862 в связи с реформой полиции.