ГОРОДНИЧИЙ

ГОРОДНИЧИЙ, 1) встречающееся в русских документах 17 века название городовых приказчиков, которые выполняли ряд финансовых и административных функций и подчинялись воеводам. 2) Глава административно-полицейской власти в 1775-1862/63 годах в тех городах Российской империи, где отсутствовали по­ли­цей­мей­стер , комендант или обер-комендант (в 1782-97 в городах, где имелись обер-коменданты, городничие являлись их помощниками).

Должность городничего установлена губернской реформой 1775 года. Городничий назначался первоначально Сенатом, с 1802 года - министром внутренних дел. В его распоряжении состояли канцелярия, частные приставы, квартальные надзиратели, выборные должностные лица из числа горожан (сотские, десятские и др.), а также один из ратманов Городового ма­ги­ст­ра­та . В случае необходимости городничий мог требовать направления в город формирований внутренней стражи. С начала XIX века на должность городничего назначались преимущественно получившие ранение и уволенные от службы офицеры, состоявшие под покровительством «Комитета 18 августа 1814 года» (впоследствии - Александровский комитет о раненых); при этом чин кандидата мог и не приниматься во внимание (должность городничего соответствовала чину 8-го класса).

Городничий руководил производством следствий и обысков, отдавал распоряжения о взятии обвиняемых под стражу. Организовывал поимку беглых, бродяг и лиц, не имевших паспортов, принимал меры по «искоренению нищенства и праздношатания» и охранению безопасности и исправности путей сообщения. Следил за недопущением распространения в городе запрещённых цензурой сочинений, изымал их и налагал взыскания на лиц, хранивших или распространявших эти сочинения; надзирал за книгопродавцами. Отдавал распоряжения по обнародованию в городе указов, постановлений и объявлений правительства или государственных учреждений. Наблюдал за регистрацией актов гражданского состояния, регистрацией лиц, прибывавших в город и убывавших из него, а также лиц, работавших в городе по найму. Пресекал самовольную порчу монеты, корчемство и кон­тра­бан­ду . С 1837 года рассматривал дела о мелких кражах и мошенничествах, совершённых представителями низших сословий. Наблюдал за приведением в исполнение решений суда. Отводил участки под строительство в соответствии с генеральными планами городов. Организовывал исполнение некоторых повинностей (например, ремонта дорог) теми горожанами, которые не относились к разряду «граждан», то есть купцов, мещан, ремесленников и др., с 1720-х годов плативших подушную подать по данному городу. Следил за сохранностью казённого имущества в городе, санитарным состоянием города и его пожарной безопасностью. Объявлял торги на казённые подряды, поставки и т.п., мог выдавать подрядчикам свидетельства о законных причинах просрочки в исполнении договоров с каз­ной . Руководил взысканием долгов казне, по искам частных лиц осуществлял взыскания по бесспорным обязательствам. Наблюдал за правильностью расчётов нанимателей с рабочими. Совместно с городовым магистратом городничий осуществлял надзор за соблюдением правил содержания трактиров, харчевен, ресторанов и гостиниц, продажей «питей», верностью весов и мер, отводил квартиры для постоя войск. Высылал просрочивших время отпуска чиновников к месту их службы. Оказывал содействие местному рекрутскому участку в проведении рекрутских наборов. Ведал делами об уволенных в отпуск нижних чинах, а также надзором за поведением жён солдат из мещан и городских ремесленников, извещал их о смерти мужей.

В некоторых городах (особенно получивших городской статус в ходе губернской реформы 1775 года), где «граждане» уклонялись от участия в городских делах, городничие также создавали школы, богадельни, следили за благоустройством. В 1837, 1840 и 1846 годах в ряде городов городничие переименованы в полицеймейстеров. Должность городничего упразднена в связи с принятием 25.12.1862(6.1.1863 год) Временных правил об устройстве полиции, в соответствии с которыми полиция большинства городов и уездная полиция были объединены в одно общее уездное управление, возглавлявшееся уездным исправником. Городничие из раненых офицеров, пользовавшиеся покровительством «Комитета 18 августа 1814 года», сохранили своё жалованье пожизненно или до получения другого штатного места.

Образ городничего ярко выведен в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836 год), благодаря чему он приобрёл особое значение в русской культуре.

Иллюстрации:

Го­род­ни­чий. Эс­киз для по­ста­нов­ки ко­ме­дии Н. В. Го­го­ля «Ре­ви­зор» в Ма­лом те­ат­ре. Ху­дож­ник Д. Н. Кар­дов­ский. 1922. Архив БРЭ

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