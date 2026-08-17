Городельская уния (пол. unia horodelska, лит. horodlės susitarimai)

Городе`льская у`ния (пол. unia horodelska, лит. horodlės susitarimai) — союз между королевством Польша и Великим княжеством Литовским. Был подписан польским королем Владиславом II Ягелло и литовским князем Александром Витовтом в г. Городло на Буге 2 октября 1413. Она дополняла предшествующие польско-литовские соглашения: Кревскую унию 1385 и Виленско-Радомскую унию 1401. Было 4 городельских документа: акт польской шляхты о приеме литовских бояр в гербовые братства, ответный документ со стороны литовских бояр и документ, излагавший условия соглашения и привилегии, дарованные литовской знати. Последний документ выдавался от лица Витовта и Ягелло в двух экземплярах. По «акту об адопции» 47 литовских родов, принявших католицизм , получили права и привилегии польской шляхты. Общие дворянские (шляхетские) сеймы для обсуждения государственных дел обеих стран было намечено созывать в Люблине или Парчеве (на польской территории). Однако, согласно Г. у., вводился наследственный титул великого князя Литовского, ранее отмененный Виленско-Радомским договором. Учреждаемые (по акту Ягелло и Витовта) должности воевод и каштелянов Вильнюса и Тракая копировали польскую административную структуру. Ист.: 1413 Horodles aktai (dokumentai ir turijnejmai). Akty horodelskie z roku 1413 (dokumeny i studia) / Sud. J. Kiaupiene, L. Korczak. Vilnius — Kraków, 2013; Acta unii Polski z Litwą / Wyd. St. Kutrzeba i Wł. Semkowicz. Kraków, 1932. Лит.: Полехов С. В. Городельская уния: взгляд через шесть столетий // Исторический вестник. Литва, Русь, Польша XIII—XVI вв. М., 2014. С. 424—253; Prochaska A. Dzieje Witolda wielkiego księcia Litwy. Kraków, 2008; Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w unii Horodelskiej 1413 roku. Kraków, 1914.