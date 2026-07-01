ГОРОДЕЦКИЙ Ефим Наумович

Историк.

Окончил историко-этнологический факультет МГУ (1931). Кандидатская диссертация: «Центральная Рада» ( МИФЛИ , 1935). Докторская: «Великая Октябрьская социалистическая революция и создание Советского государства» (Институт истории АН СССР, 1964). Старший научный сотрудник, заместитель ответственного секретаря Секретариата Главной редакции «Истории гражданской войны в СССР» (1933-42). В 1942-49 на работе в ЦК, заместитель заведующего отдела науки Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б). Преподавал в Высшей партийной школе, Академии общественных наук при ЦК ВКП (б) (1942-49), доцент МГУ (1949-60). В 1949 был обвинен в «космополитизме». Старший научный, ведущий научный сотрудник Института истории (Института истории СССР) АН СССР (1960-89).

В центре внимания историка находилась истории революции 1917 года. Считал, что нельзя резко разграничивать Февральскую и Октябрьскую революцию. Внес значительный вклад в источниковение и историографию Октябрьской революции.

Сочинения:

История гражданской войны в СССР. М., 1942. Т. 2 (член авторского коллектива);

Рождение Советского государства. 1917-1918 гг. М., 1965;

Ленин – основоположник советской исторической науки: История советского общества в трудах В.И. Ленина. М., 1970;

Свердлов. М., 1971 ( в соавторстве с Ю.П. Шараповым);

Советская историография истории Великого Октября. 1917 – середина 30-х гг. М., 1981;

Историографические и источниковедческие проблемы Великого Октября (середина 30-х-60-е гг.). Очерки. М., 1982.