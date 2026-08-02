КАСИМОВ

КАСИМОВ - го­род в Рос­сии, в северной час­ти Ря­зан­ской области, центр Ка­си­мов­ско­го района.

Население 34,2 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в восточной час­ти Ме­щёр­ской низ­мен­но­сти, на вы­со­ком ле­вом бе­ре­гу реки Ока (при­стань), при впа­де­нии в неё реки Ба­бен­ка, в 8 км от железно-дорожной станции Ка­си­мов.

Ос­но­ван в XII веке как ук­ре­п­лён­ное славянское по­се­ле­ние Го­ро­дец-Ме­щер­ский , при­зван­ное кон­тро­ли­ро­вать вод­ный путь по реке Ока, на мес­те бо­лее древ­не­го го­ро­ди­ща го­ро­дец­кой куль­ту­ры ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (ны­не го­ро­ди­ще Зем­ля­ной Струг в 1,9 км к вос­то­ку от восточной ок­ра­и­ны современого Касимова, на мы­се пра­во­го бе­ре­га Ба­бен­ки). На тер­ри­то­рии современного Касимова об­на­ру­же­ны по­гре­бе­ния по об­ря­ду тру­по­по­ло­же­ния, в ко­то­рых най­де­ны ха­рак­тер­ные ук­ра­ше­ния куль­ту­ры ря­за­но-ок­ских мо­гиль­ни­ков (на пра­вом бе­ре­гу Ба­бен­ки, на Ста­ром По­са­де), и ис­сле­до­ва­лось се­ли­ще (фин­ское, 2-я половина I-го тысячелетия н. э.; древне-русское, XI-XIII века). По оши­боч­ной тра­ди­ции, сме­ши­ваю­щей го­ро­да Го­ро­дец-Ме­щер­ский и Го­ро­дец-Ра­ди­лов (ны­не Го­ро­дец), в ис­то­рио­гра­фии ино­гда ука­зы­ва­ет­ся, что го­род ос­но­ван в 1152 году рос­то­во-суз­даль­ским князем Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким. Ве­ро­ят­но, в середине - 2-й половине XIII века в Го­род­це-Ме­щер­ском по­яви­лась собственная кня­же­ская ди­на­стия (по всей ви­ди­мо­сти, ли­ния му­ро­мо-ря­зан­ских Рю­ри­ко­ви­чей). Не позд­нее 1327 года московские кня­зья ку­пи­ли ме­щер­ские зем­ли вме­сте с Го­род­цом-Ме­щер­ским у ме­ст­но­го князя Алек­сан­д­ра Уко­ви­ча.

В по­след­ней четверти XIV века (воз­мож­но, по­сле ра­зо­ре­ния ор­дын­ца­ми) го­род был пе­ре­не­сён на ле­вый бе­рег Ба­бен­ки, в 1 км к югу от цен­тра современного Касимова, и по­лу­чил название Но­вый Ни­зо­вой Го­ро­док ( куль­тур­ный слой поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен позд­ней­шим строи­тель­ст­вом). Не по­зд­нее 1456 года Но­вый Ни­зо­вой Го­ро­док был вы­де­лен великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем Тём­ным та­тар­ским ца­ре­ви­чам Ка­си­му (Тре­гу­бу) ибн Улуг-Му­хам­ме­ду и его бра­ту Яку­бу. В конце XV века за го­ро­дом за­кре­пи­лось но­вое название - Касимов, на­ря­ду с ним в до­ку­мен­тах упот­реб­ля­лось и дру­гое - Ца­ре­ви­чев (Ца­рёв) Го­ро­док (Хан-Кир­ман). Сло­жив­шее­ся по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние с цен­тром в Касимове по­лу­чи­ло в ис­то­рио­гра­фии на­име­но­ва­ние Ка­си­мов­ско­го цар­ст­ва. До 1681 года здесь про­жи­ва­ли и по­лу­ча­ли со­дер­жа­ние с по­са­да и городских до­хо­дов слу­жи­лые та­тар­ские ца­ри и ца­ре­ви­чи. В середине XVI века Касимов на­чал иг­рать роль ку­ру­ка - мес­та со­сре­до­то­че­ния ро­до­вых гроб­ниц и об­слу­жи­ва­ния ди­на­стического нек­ро­по­ля; здесь бы­ли по­хо­ро­не­ны многие слу­жи­лые Чин­ги­си­ды, ис­по­ве­до­вав­шие ис­лам, и другие му­суль­ма­не. По­стро­ен­ные в середине XVI века в го­ро­де ка­мен­ные ме­четь и ми­на­рет ос­та­ва­лись до середины XVIII века един­ст­вен­ны­ми дей­ст­вую­щи­ми ка­мен­ны­ми куль­то­вы­ми со­ору­же­ния­ми му­суль­ман в Рос­сии.

Уезд­ный го­род Ка­зан­ской губернии (1708-1719 годы), Азов­ской губернии (1719-1725 годы), Во­ро­неж­ской губернии (1719-1778 годы), Ря­зан­ской губернии (1778-1929 годы, в 1778-1796 годах Ря­зан­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XVIII-XIX веках Касимов и Ка­си­мов­ский уезд ста­ли цен­тром ко­же­вен­но­го и же­ле­зо­дела­тель­но­го про­из­водств, се­те­вя­за­ния, а так­же из­го­тов­ле­ния под­дуж­ных ко­ло­коль­чи­ков. Во 2-й половине XIX - начале XX веков в Касимове про­хо­ди­ла Ка­зан­ская яр­мар­ка (на­чи­на­лась 7 ию­ля по старому стилю и про­дол­жа­лась не­де­лю). Рай­он­ный центр Мо­с­ков­ской (1929-1937 годы) и Ря­зан­ской (с 1937 года) об­лас­тей. В 1961 году к Касимову по­строе­на вет­ка Мо­с­ков­ской же­лез­ной до­ро­ги.

Касимов в XV-XVIII веках раз­ви­вал­ся с вос­то­ка на за­пад. В восточной час­ти го­ро­да от по­стро­ек вре­ме­ни Ка­си­мов­ско­го цар­ст­ва со­хра­ни­лись: ме­четь (ос­но­ва­ние - середина XVI века, основное зда­ние - 1768 год, 2-й этаж - 1830 год) с мас­сив­ным ци­лин­д­рическим ми­на­ре­том (середина XVI века), увен­чан­ным ма­лым ци­лин­дром с ку­по­лом; те­кие (мав­зо­леи) - бе­ло­ка­мен­ный ха­на Шах-Али (1555 год) и кир­пич­ный Ав­ган-Му­хам­ме­да ибн Араб-Му­хам­ме­да (1649 год). Там же, на восточной ок­раи­не, на­хо­дит­ся Бо­го­яв­лен­ская (или Ге­ор­ги­ев­ская) церковь (1694-1700 годы) - 5-гла­вая, с вы­тя­ну­тым вверх ку­бическим объ­ё­мом, за­вер­шён­ным 2-ярус­ным ат­ти­ком с узор­ны­ми по­лу­кру­жия­ми в ниж­ней час­ти (за ал­та­рём - мо­ги­ла шу­та императора Пет­ра I - И.А. Ба­ла­ки­ре­ва) и ба­роч­ной ко­ло­коль­ней. На центральных пло­ща­дях - Ни­коль­ская (1703-1705 годы), Бла­го­ве­щен­ская (1740 год), Ус­пен­ская (1756-1775 годы) и Тро­иц­кая (1753-1765 годы) церк­ви, Воз­не­сен­ский со­бор (1854-1862 годы, по про­ек­ту гу­берн­ско­го архитектора Н.И. Во­ро­ни­хи­на). В 1780-х годах Касимов по­лу­чил ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку, учи­ты­вав­шую его ис­то­ри­че­ски сло­жив­ший­ся об­лик. В 1-й тре­ти XIX века по ге­не­раль­но­му пла­ну ме­ст­но­го са­мо­уч­ки-ар­хи­тек­то­ра И.С. Га­ги­на за­страи­вал­ся центр го­ро­да с Со­бор­ной и другими пло­ща­дя­ми (вход на Со­бор­ную площадь был оформ­лен в ви­де по­лу­круг­лой ко­лон­на­ды; ра­зо­бра­на в XIX веке). На Со­бор­ной площади - тор­го­вые ря­ды (1826-1829 годы, тре­тий кор­пус - начало 1840-х годов), при въез­де в го­род со сто­ро­ны реки Ока - «Пет­ров­ская за­ста­ва» (ам­пир­ные ко­лон­ны; 1830-е годы, обе по­строй­ки - архитектор Га­гин). На Ста­ром По­са­де - Иль­ин­ская церковь (1811-1848 годы). В конце XVIII - 1-й половине XIX веков бы­ли по­строе­ны в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма до­ма Гу­би­на (XVIII век), На­ста­ви­ных (1813 год; оба с ха­рак­тер­ным уг­лом в ви­де ро­тон­ды), Скор­ня­ко­ва (начало XIX века), Ка­ст­ро­ва (1844 год), а так­же мно­го­численные зда­ния по про­ек­там Га­ги­на (до­ма Са­лаз­ки­на, И. Му­ром­це­вой, Азов­це­вой, Ану­ри­на; городская упра­ва, ду­хов­ное училище и др.). Во 2-й половине XIX - начале XX веков за­строй­ка осу­ще­ст­в­ля­лась уса­деб­ны­ми до­ма­ми, в основном де­ревян­ны­ми, с са­да­ми и па­ли­сад­ни­ка­ми. Так­же со­хра­ни­лась т. н. Но­вая ме­четь (1906 год). Фи­лиа­лы ву­зов Мо­ск­вы, Му­ро­ма, Вла­ди­ми­ра; несколько сред­них специальных учеб­ных за­ве­де­ний. 8 му­ни­ци­паль­ных биб­лио­тек, в т. ч. Центральная городская бибилиотека имени Л.А. Ма­лю­ги­на (1872 год). Крае­ведческий му­зей (1919 год; пер­вая экс­по­зи­ция от­кры­та в 1921 году).

Сре­ди круп­ных пред­при­ятий Касимова - При­ок­ский за­вод цвет­ных ме­тал­лов (1989 год; слит­ки аф­фи­ни­ро­ван­но­го зо­ло­та, се­реб­ра, пла­ти­ны, юве­лир­ные спла­вы из зо­ло­та и се­реб­ра, а так­же про­во­ло­ка и гра­ну­лы из зо­ло­та и се­реб­ра), «Ка­си­мов­хо­лод» (1968 год; промышленные хо­ло­диль­ные ус­та­нов­ки), при­бор­ный за­вод (1974 год; фи­ли­ал Государственного ря­зан­ско­го при­бор­но­го за­во­да; специальная элек­трон­ная ап­па­ра­ту­ра для го­лов­но­го пред­при­ятия, различная медицинская тех­ни­ка), се­те­вя­заль­ная фаб­ри­ка (1851 год; раз­но­об­раз­ные ры­бо­лов­ные се­ти и другие ору­дия ло­ва ры­бы), «Ру­но» (1863 год; пе­ре­ра­бот­ка сы­рья для про­изводства шуб­ной и ме­хо­вой ов­чи­ны, вы­пуск ов­чин­но-шуб­ных из­де­лий). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов («Ка­си­мов­ст­рой­ке­ра­ми­ка» - кир­пич, «Ка­си­мов­не­руд» - ще­бень, гра­вий, из­вест­ня­ко­вая и до­ло­ми­то­вая му­ка, бу­то­вый ка­мень), хлоп­ча­то­бу­маж­ных пер­ча­ток («Ку­натекс»), из­де­лий народных ху­дожественных про­мы­слов («Ра­ду­га»). Ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод «Ка­си­мов­ский» (1901 год), мя­со­ком­би­нат «Ка­си­мов­мя­со» (1928 год).

В 18 км к се­ве­ро-за­па­ду от Касимова - поселок Гусь-Же­лез­ный; в 5 км к югу от поселка Гусь-Же­лез­ный, на бе­ре­гу реки Гусь, село По­гост (ра­нее - Гу­сев­ский По­гост) с раз­но­стиль­ным жи­во­пис­ным ар­хитектурным ан­самб­лем XVIII-XIX веков: Ни­коль­ская церковь (1771 год), Пре­об­ра­жен­ская церковь (1734, 1820-е годы), ко­ло­коль­ня (1829 год) и ча­сов­ня (XIX век).

Дополнительная литература:

Вель­я­ми­нов-Зер­нов В.В. Ис­сле­до­ва­ния о ка­си­мов­ских ца­рях и ца­ре­ви­чах. СПб., 1863–1887. Ч. 1–4;

Шиш­кин Н.И.Ис­то­рия г. Ка­си­мо­ва с древ­ней­ших вре­мен. 2-е изд. Ря­зань, 1891;

Ми­хай­лов­ский Е.В., Иль­ен­ко И.В. Ря­зань, Ка­си­мов. М., 1969;

Ман­су­ров А.А., Ба­дер О.Н. Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та ок­ре­ст­но­стей Ка­си­мо­ва // Ар­хео­ло­гия ря­зан­ской зем­ли. М., 1974;

Пла­то­но­ва Р.И. Твор­че­ское на­сле­дие ар­хи­тек­то­ра И. С. Га­ги­на // Па­мят­ни­ки рус­ской ар­хи­тек­ту­ры и мо­ну­мен­таль­но­го ис­кус­ст­ва. М., 1985;

Ваг­нер Г.К., Чу­гу­нов С.В. Ря­зан­ские дос­то­па­мят­но­сти. 2-е изд. М., 1989;

Го­ро­да и рай­оны Ря­зан­ской об­лас­ти. Ря­зань, 1990;

Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Рос­сии: Ря­зан­ская об­ласть. М., 1993. Ч. 1;

Куч­кин В.А. До­го­вор­ные гра­мо­ты мо­с­ков­ских кня­зей XIV ве­ка. Внеш­не­по­ли­ти­че­ские до­го­во­ры. М., 2003.

Иллюстрации:

Ка­си­мов. Ме­четь (ос­но­ва­ние - середина XVI века, основное зда­ние - 1768 год, 2-й этаж - 1830 год; ми­на­рет - середина XVI века).

Ка­си­мов. Ус­пен­ская цер­ковь. 1756-1775 годы.

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