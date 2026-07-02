ГОРОДЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

ГОРОДЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - оперный певец (бас), хоровой дирижер, педагог, музыкально -общественный деятель.

Родился в семье священника . Обучался в Скопинском и Рязанском духовных училищах, Рязанской Духовной Семинарии. В 1883 году окончил юридический факультет Московского университета. 5 лет служил в Московской судебной палате. Пел в церковных хорах, в том числе в хоре под управлением В. Ф. Комарова, в хоре Синодального училища церковного пения под управлением В. С. Орлова, в хорах Русского хорового общества и Московского университета. В 1878-1885 годах обучался сольному пению в частном классе профессора Московской консерватории В. Н. Кашперова. С 1888 года выступал как оперный певец (под псевдонимом Градцов) в составе антреприз А. А. Орлова-Сокольского, И. Я. Сетова и др. (репертуар - 62 партии из 42 опер, в том числе роли Сусанина, Мельника, Хованского, Кончака, Гремина). С 1895 года до кончины работал в Перми: являлся руководителем народнопевческого дела Пермской губернии, числился на службе в Пермском попечительстве о народной трезвости, с 1918 года - в Народном комиссариате просвещения.

В пермский период жизни Городцов организовал и являлся руководителем постоянно действующих летних «Курсов певческой грамоты» - школы для подготовки учителей пения и регентов из числа народных учителей, духовенства, крестьян. За 22 года работы курсов в Перми и Екатеринбурге их окончило около 3 тысяч человек. В 10-х годах ХХ века бывшие курсисты создали на Урале свыше 400 музыкально грамотных народных хоров, к-рые пели в храмах, устраивали концерты духовной и светской музыки в заводских поселках, селах, деревнях. Для обеспечения регентов и учителей пения нотной литературой и музыкальными инструментами Городцов создал библиотеку (более 150 тысяч экземпляров) и собрание музыкальных инструментов (около 350 смычковых и клавишных инструментов ). Опубликовал свыше 40 работ по вопросам хоровой культуры и музыкального образования. Составил «Сборник церковных песнопений для народнопевческих хоров» (Москва, 1903 год) и 6 выпусков хрестоматии «Народнопевческие хоры» (Москва, 1907-1917 годы), названных академиком Б. В. Асафьевым «своего рода энциклопедией по хоровой литературе». Организовал бесплатный народнопевческий класс в Перми и 20 лет являлся его дирижером. Создал Пермское певческое общество (1907 год), был его председателем, а также членом Пермского церковно-археологического общества, Пермской ученой архивной комиссии и др. обществ. С 1902 года член Наблюдательного совета Московского синодального училища церковного пения.

Библиография работ о Гороцове включает свыше 70 наименований. Имя Городцова носит одна из улиц в Перми. В Пермском государственном педагогическом университете учреждена стипендия имени А. Д. Городцова.

Сочинения:

Народнопевческое дело в Пермской губ.: [Отчеты руководителя по устройству хоров]. Пермь, 1908, 1909, 1912, 1915, 1917;

Женщины в церк. хорах // Муз. труженик. 1907. № 14; Памяти Н. И. Компанейского // Гусельки яровчаты. 1910. № 5-6, 7-8.