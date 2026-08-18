«Город-герой»

«Город-герой» — высшая степень отличия в СССР, которая присваивалась городам за массовый героизм и мужество их защитников в Великой Отечественной войне 1941—1945. Впервые «Г.-г.» в приказе Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 были названы Ленинград (Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь и Сталинград. Киев назван «Г.-г.» в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961. Эти города прославились своей героической обороной: Киев — 10 июля — 19 сентября 1941, Ленинград — 10 июля 1941 — 14 января 1944, Одесса — 10 августа — 16 октября 1941, Сева­стополь — 30 октября 1941 — 4 июля 1942 и Сталинград — 17 июля — 18 ноября 1942. Положение о высшей степени отличия — звание «Г.-г.» было утверждено 8 мая 1965. Звание «Г.-г.» присваивалось указом Президиума Верховного Совета СССР. Каждому Г.-г. вручалась высшая награда СССР — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», выдавалась грамота Верховного Совета СССР, которые хранились в исполнительном комитете городского Совета народных депутатов. На знамени Г.-г. изображались орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В Г.-г. устанавливался обелиск с изображением этих наград и текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР. В числе других Г.-г.: Керчь, Минск, Москва, Новороссийск, Тула. Последними высшей степени отличия удостоились 6 мая 1985 Мурманск и Смоленск. За исключительные заслуги звание «Крепость-герой» было присвоено Брестской крепости. Почетные звания «Г.-г.» присваивались также в Абхазии, Италии, Югославии, на Кубе и во Вьетнаме. Лит.: Города-герои. М., 1975; Города-герои Великой Отечественной войны. Атлас. М., 1980.