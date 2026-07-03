ГОРНОЗАВОДСКИЕ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ

ГОРНОЗАВОДСКИЕ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ - учеб­ные за­ве­де­ния (на­чаль­ные и по­вы­шен­но­го ти­па) при гор­ных за­во­дах Рос­сии (I-я четверть XVIII века - 1879 год).

Общее образование в них совмещалось с подготовкой квалифицированных рабочих и мастеров горной промышленности. Положили начало профессионально-техническому образованию в России. В первой горнозаводской школе, открытой по указу Петра I при Олонецких заводах (1716 год, руководитель - директор заводов В. И. Генкин), 20 дво­рян , присланных из Санкт-Петербурга, обучались арифметике, геометрии, рисованию, основам артиллерии, инженер дела. В 1721 году по инициативе В. Н. Татищева горнозаводские школы открыты на Урале: в Кунгуре, а также при Алапаевском, Уктусском заводах; в 1724-1725 годы действовали 2 школы в Екатеринбурге. В 1735-1741 годы горнозаводские школы открыты при всех крупных казённых заводах Урала: в 29 школах обучалось свыше 600 учащихся - детей дворян, мастеровых и работных людей, солдат, подьячих, кре­сть­ян ; до 1740 года - ду­хо­вен­ст­ва . В систему горнозаводских школ входили: начальные (словесные) школы, в которых преподавались грамота, чтение, письмо, пение; арифметические, где изучались основы арифметики и геометрии, тригонометрия, черчение и элементарные основы горнозаводского дела (маркшейдерия, пробирное дело, геодезия и пр.); немецкие и латинские (изучались языки и элементы истории) и знаменованные (рисовальные). Среди учащихся немецких горнозаводских школ преобладали дети дворян, заводской администрации, в латинской школе обучались главным образом дети духовенства и иностранцев.

Основы организации и деятельности горнозаводских школ Урала были определены В. Н. Татищевым, который также разработал программы обучения, воспитания и профессиональной подготовки учащихся. Однако организованное обучение ремёслам велось лишь в Уктусской и Екатеринбургской школах во 2-й половине 1730-х годов. Выпускники школ Урала направлялись на заводы Сибири, Севера, обслуживали нужды Берг-коллегии. В начале 1740-х годов свыше половины горнозаводских школ Урала были закрыты из-за недостатка средств.

В Сибири первая горнозаводская школа открыта при Нерчинском заводе в 1720-х годах. В 1730-х годах такие школы появились в Красноярском крае при Луказском, Ирбинском заводах, в 1753 году - на Алтае (Барнаул). Во 2-й половине XVIII века сеть горнозаводских школ в Сибири была расширена. В 1780-х годах Барнаульская горнозаводская школа стала первым средним учебным заведением в России, готовившим техников горного дела. К 1835 году в 46 горнозаводских школах обучалось 3618 учащихся.

Развитие горнозаводских училищ в 1750-1760-е годы связано с деятельностью администрации Ф. И. Соймонова и его сына М. Ф. Соймонова, основавших Навигацкую школу в Нерчинске и Геодезическую школу в Тобольске. В каждом из 6 горнозаводских округов Урала создавались окружные училища, в каждом заводском селении - заводские училища, в горнозаводских районах - окружные горные школы, дававшие достаточно широкое общее образование и профессиональную подготовку.

Школы Уральских казённых заводов (1847 год) положили начало созданию системы горнотехнического образования на Урале. В 1852 году Екатеринбургская горнозаводская школа реорганизована в Уральское горное училище, выпускавшее помощников инженеров. На Урале было открыто также 6 женских горнозаводских учебных заведений. В 1879 году все горнозаводские учебные заведения были переданы в ведение Министерства народного просвещения и преобразованы в 2-классные начальные и городские училища. Позднее часть их была подчинена Министерству торговли и промышленности. По типу уральских создавались горнозаводские училища и школы и на Юге России, в Донбассе.

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