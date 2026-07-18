Горнозаводские крестьяне

Горнозаводски`е крестья`не, — категория крепостных крестьян в России, возникшая в 1-й половине XVII в., помимо исполнения земледельческих повинностей обязанных работать на горных заводах. Особо широко прикрепление к заводам государственных крестьян стало практиковаться во время правления Петра I в связи с развитием горной промышленности на Урале и Алтае. С 1721 дворянам и «купецким людям» разрешено было к заводам покупать деревни. С этого времени Г. к. оформлялись как особый разряд крестьянского населения. К концу XVIII в. (по 5-й ревизии 1796) их насчитывалось 312 тыс. Г. к., как правило, были заняты на вспомогательных работах — заготовках рудного сырья, леса, древесного угля, подвозе материалов, припасов, вывозе готовой продукции. Работа на горных заводах была для крестьян повинностью, но она оплачивалась. Однако труд Г. к. обходился гораздо дешевле вольнонаемного. В 1779 императрица Екатерина II издала манифест, в котором были точно определены как виды работ, так и их сроки; плата была увеличена вдвое. Категория Г. к. была ликвидирована в ходе Крестьянской реформы 1861. Лит.: Горовой Ф. C. Падение крепостного права на горных заводах Урала. Пермь, 1961; Павленко H. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. M., 1953.