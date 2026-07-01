ГОРНОСТАЕВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

ГОРНОСТАЕВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - архитектор , историк русского искусства, педагог.

Родился в старообрядческой семье. Окончил Училище живописи, ваяния и зодчества при Московском художественном обществе (1892). В 1893-1895 годы учился в АХ в мастерской профессора А. О. Томишко, работал в мастерских петербургских архитекторов, в т. ч. В. В. Суслова; по окончании получил звание архитектора-художника, был направлен в годичную командировку по северным русским городам для изучения памятников русского зодчества (1896-1897 годы), затем на 1 год для усовершенствования за границу. С 1899 года до конца жизни преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве историю рус. искусства. В 1900-1910 годы преподаватель русского искусства в Императорском Строгановском училище, в 1907-1909 годы - в Московском археологическом институте.

С 1900 года член-корреспондент, с 1904 года действительный член МАО, работал в Комиссии по сохранению древних памятников. В 1907 году выезжал в Курск для освидетельствования работ по реставрации кафедрального собора Казанской Божией Матери. Принимал участие в комиссиях МАО по реставрации стен Московского Кремля, Сухаревой башни, Крутицкого теремка, церкви Вознесения в Коломенском и других памятников.

Горностаев являлся одним из устроителей XIV Археологического съезда в Чернигове (1908) и автором «Программы исследований» (1906) для него, в которой продемонстрировал необходимость изучения древних памятников на основании их подробной фиксации в виде обмеров, чертежей, фотографий, составления исторических описаний по библиографическим и архивным данным. Горностаев первым из исследователей изучил и обмерил памятники Черниговской губернии: собор Рождества Богородицы в Козельце, ц. во имя Трех святителей в имении Разумовских Лемеши, церкви во имя великомученницы Екатерины в усадьбе Завадовского Ляличи, церкви Покрова в Романовке Мглинского уезда (смотри: Труды XIV Археол. съезда. М., 1911. Т. 1. С. 167-212; Дворцы и церкви Юга. М., 1914). Горностаев публиковал статьи по истории отечественного искусства в изданиях МАО и Археологических съездов, Московского отделения Императорского русского технического общества, Московского архитектурного общества; для «Истории русского искусства» И. Э. Грабаря написал разд. «Каменное зодчество эпохи расцвета Москвы».

По проектам Горностаева была выполнена роспись церкви преподобного Василия Исповедника в Новой Деревне за Рогожской заставой (1903; перестроена; роспись не сохр.), резной иконостас в стиле московского Успенского собора и роспись в домовой церкви в имении князя Ширинского-Шихматова при станции Академическая Николаевской железной дороги (1903), отремонтированы колокольня и трапезная, выполнена ее роспись, установлен мраморный иконостас в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырках (1908, совр. адрес.: Бутырская ул., 50; зап. часть трапезной разрушена).

Наиболее значительная постройка Горностаева - храм-колокольня Рогожского кладбища в Москве, символический памятник, сооруженный в ознаменование распечатывания алтарей старообрядческих храмов. В архитектурном конкурсе (1906, всего поступило 28 работ) проект Горностаева был удостоен II премии и избран для осуществления (проект 1906-1908; закладка 20 апраля 1908; строительство 1908-1909, совместно с архитектором З. И. Ивановым; освящена 18 августа 1913). В облике колокольни, выполненной Горностаевым «по-старинному» и ориентированной на архитектуру церкви-колокольни во имя Иоанна Лествичника (Иван Великий) с примыкающими к ней звонницами в Москве, колокольни Новоиерусалимского мон-ря и соответственно храма Гроба Господня в Иерусалиме, была возрождена идея воссоздания образа святых мест, предпринятая ранее Борисом Годуновым и патриархом Никоном. Другие прототипы памятника - Золотые ворота Константинополя, Киева, Владимира, восходящие к Золотым воротам Иерусалима, храмы Москвы и Владимиро-Суздальской Руси. Это столпообразная 4-ярусная постройка высотой около 80 м, имеет боковые, увенчанные главками на барабанах объемы, непосредственно отсылающие к архитектуре иерусалимского прототипа. 3 первых яруса - прямоугольные в плане, 4-й - 8-угольный. В 1-м ярусе располагалась церковь в честь Воскресения Христова (в наст. время - Успения Пресв. Богородицы) с полукруглой апсидой с востока и крытой папертью с запада; во 2-м ярусе - помещения ризницы и б-ки; 3-й и 4-й - ярусы звона; постройка увенчана куполом на барабане, напоминающим завершение церкви-колокольни Иоанна Лествичника и равным ему по диаметру. Фасады колокольни, апсида, барабаны главок украшены аркатурными поясами, поребриком. Центральная арка нижнего яруса звона имеет фестончатый силуэт; над ней - рельеф с изображением «неясыть-птицы» (пеликана, кормящего своим телом и кровью птенцов), символа Христа; архивольт арки поддерживают рельефные изображения райских птиц алконоста и сирина.

Сочинения:

Программа исслед. в обл. религиозного и гражданского искусства для 14-го археол. съезда в Чернигове // Тр. Моск. предв. Комитета 14-го археол. съезда в Чернигове. М., 1906. Вып. 1. С. 23-27;

Очерк истории древнего зодчества Москвы // Путев. по Москве, изд. Моск. архит. об-вом для членов 5-го съезда зодчих в Москве / Ред.: И. П. Машков. М., 1913. С. III-ССI.

Иллюстрации:

Храм-колокольня на Рогожском кладбище в Москве. Проект Ф.Ф. Горностаева. 1906-1908 гг. (ГНИМА).