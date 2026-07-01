ГОРНОКРЫМСКАЯ НЕОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ГОРНОКРЫМСКАЯ НЕОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра не­о­ли­та (VI - середины IV-го тысячелетия до н. э.) в гор­ном Кры­му.

Па­мят­ни­ки известны с конца XIX века, культура выделена С. Н. Бибиковым в 1936 году. Известны стоянки на яйлах первой гряды Крымских гор, в балках, пещерах и навесах второй гряды. Горнокрымская неолитическая культура сложилась на основе горнокрымской мезолитической культуры. Подразделяется на 2 этапа. Для раннего этапа характерны микролиты в виде сегментов с дугой, обработанной плоской ретушью, трапеции с частично заходящей ретушью на спинку, на позднем этапе преобладают сегменты и трапеции, спинки которых полностью обработаны плоской ретушью. Были также скребки на пластинах, резцы на сломе заготовки, пластинки со скошенным ретушью концом. Орудия из кости, рогов косули, клыков кабана. Ранние сосуды толстостенные, шиподонные, с прямыми венчиками, с примесью толчёной ракушки в тесте. Позднее появляется остро или круглодонная посуда с более тонкими стенками, в тесто стали добавлять и растительные примеси. К концу Горнокрымской неолитической культуры появляется плоскодонная керамика. Орнамент в верхней части сосуда: наколы, отпечатки гребёнки, прочерченные линии, к концу культуры - пояски из «жемчужин». Хозяйство основано на охоте (кабан, косуля, олень) и собирательстве, подчинённую роль играло свиноводство.

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