ГОРНОКРЫМСКАЯ МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ГОРНОКРЫМСКАЯ МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ме­зо­ли­та (около 10300–6000 годов до н. э.) в гор­ном Кры­му.

Выделена Д. Я. Телегиным к 1982 году. Генезис связывают с влиянием культур Ближнего Востока. Горнокрымская мезолитическая культура подразделяется на этапы: ранний - шанкобинский (10300-7500 годы до н.э.) и поздний - мурзак-кобинский (7500-6000 годы до н.э.). Они соответствуют шан-кобинской и мурзак-кобинской культурам по М. В. Воеводскому, в новых работах термин «Горнокрымская мезолитическая культура» применяют лишь к позднему этапу. Многослойные стоянки, преимущественно в гротах и навесах. Характерны конические и призматические нуклеусы, основная заготовка - пластина (удлинённый скол), из которой делали микролиты (сегменты и трапеции), ретушные и угловые резцы, концевые скребки, пластины с выемками. Для раннего этапа характерно преобладание количества сегментов над трапециями и резцов над скребками. На позднем - число трапеций резко возрастает, уменьшается доля орудий на пластинах, количество резцов и скребков равное. Костяные шильяпроколки, многозубчатые остроги («гарпуны»), иглы с ушком, подвески. Хозяйство основано на охо­те (благородный олень, осёл, кабан, сайгак, медведь) и собирательстве, была одомашнена собака. В культурных слоях гротов обнаружены захоронения. В Мурзак-Кобе - парное, вытянутые на спине мужчина и женщина, у которой на обеих руках отрублены последние фаланги мизинцев. В Фатьма-Кобе погребение мужчины (скорченное, на правом боку). Горнокрымская мезолитическая культура стала основой формирования горнокрымской не­оли­ти­че­ской культуры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)