ГОРНОЕ ПРАВО

ГОРНОЕ ПРАВО - от­расль при­ро­до­ре­сурс­но­го пра­ва, со­во­куп­ность пра­во­вых норм , ре­гу­ли­рую­щих об­щественные от­но­ше­ния по вла­де­нию, поль­зо­ва­нию и рас­по­ря­же­нию ре­сур­са­ми недр, а так­же по их ох­ра­не и ра­цио­наль­но­му ис­поль­зо­ва­нию.

От­дель­ные пра­во­вые нор­мы, ре­гу­ли­рую­щие от­но­ше­ния, воз­ни­каю­щие при ос­вое­нии при­род­ных ре­сур­сов недр, встре­ча­ют­ся в за­ко­но­да­тель­ст­ве древ­ней­ших го­су­дарств (Еги­пет, рим­ское пра­во, му­суль­ман­ское пра­во и др.). Од­на­ко воз­ник­но­ве­ние горного права сле­ду­ет от­не­сти к XVIII-XIX векам, ко­гда ос­вое­ние при­род­ных ре­сур­сов недр при­об­ре­ло в стра­нах Ев­ро­пы и в Рос­сии ши­ро­кие промышленные мас­шта­бы, что вы­зва­ло не­об­хо­ди­мость ре­гу­ли­ро­ва­ния от­но­ше­ний ме­ж­ду соб­ст­вен­ни­ка­ми зем­ли и не­дро­поль­зо­ва­те­ля­ми.

Горное право сформировалось на основе двух принципиальных положений: горной регалии и горной свободы, сохраняющих своё значение и для действующего горного права. Горная регалия провозглашала королевскую (государственную, общинную) собственность на недра и права мо­нар­ха (государства, общины) предоставлять их в пользование на устанавливаемых им условиях. При этом горная регалия предусматривала разделение прав собственности на землю и на недра. Горная свобода означала, что «недра земные» изначально являются всеобщим достоянием, вследствие чего любой член общества вправе пользоваться их полезными свойствами.

В России общие нормы горного права были впервые провозглашены в указе Петра I «Об учреждении Берг-коллегии для ведения в оной дел о рудах и минералах» (1719 год). В нём указывалось, что «токмо нам одним, яко Монарху, принадлежащие рудокопные заводы и оных употребление каждому и вообще всем, кто к тому охоту имеет, соизволяем» (горная регалия). При этом разрешалось «всем и каждому, независимо от чина и достоинства на всех местах, как собственных, так и чужих землях, искать, добывать и вскапывать всякие металлы» (горная свобода). В середине XIX века было издано несколько монографий по горном праве, оно преподавалось в Санкт-Петербургском институте горных инженеров. В советский период горное право, по существу, было заменено административными методами и вновь возродилось после принятия Закона Российской Федерации «О недрах» (1992 год).

Основные принципы российского горного права: государственная собственность на недра и любая форма собственности на добытую продукцию; предоставление недр в пользование в форме разрешения (лицензии), выдаваемого государством; платность пользования недрами. Вопросы владения, использования и распоряжения землёй, недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72 Конституции Российской Федерации). Предмет горного права - имущественные, некоторые неимущественные отношения по поводу владения, пользования и распоряжения недрами, а также по поводу государственного управления ресурсами недр (отношения недропользования). Объектами отношений недропользования являются недра территории Российской Федерации, её континентального шельфа и морской исключительной экономической зоны, участки недр и права на них.

В Российской Федерации установлены различные виды пользования недрами: региональное геологическое изучение (общее изучение недр, работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности и др.); геологическое изучение (поиск и оценка месторождений полезных ископаемых); разведка и добыча полезных ископаемых; строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей; образование особо охраняемых геологических объектов; сбор геологических коллекционных материалов. Применительно к видам пользования установлены порядок и сроки пользования, платежи за пользование.

В зарубежных странах горное право (mining law, resources law, underground law) формируется на тех же принципах. Страновые особенности определяются различиями в использовании организационно-правовых механизмов предоставления недр в пользование, видах и формах платежей за пользование недрами, способах изъятия природной ренты. В мировой современной практике наиболее распространённой формой пользования недрами являются соглашения о разделе продукции, предусматривающие замену налоговой системы (налог на прибыль, плата за право добычи - роялти и др.) разделом добытой продукции между государством и недропользователем (в Российской Федерации Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» был принят в 1995 году).

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