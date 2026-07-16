ГОРНО-АЛТАЙСК

ГОРНО-АЛТАЙСК - го­род в Рос­сии, сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Ал­тай.

Население 53,1 тысяч человек (на 2006 год). Эко­но­мический , научный и культурный центр республики. Расположен в предгорьях Алтая, пристань на реке Майма, в 96 км от железнодорожной станции Бийск. Близ Горно-Алтайска проходит Чуйский тракт. Аэропорт.

С начала XIX века известно небольшое алтайское поселение в устье реки Улала. В 1830 году, в связи с притоком русских переселенцев, здесь возникло село Улала. В XIX веке в нём стали жить мис­сио­не­ры и купцы - скупщики пушнины. С 1921 года центр Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии, в 1922-1932 годы - Ойратской автономной области, в 1932-1948 годах - Ойротской автономной области. С 1928 года город Улала, в 1932-1948 назывался Ойрот-Тура, с 1948 года – Горно-Алтайск. В 1948-1991 годы центр Горно-Алтайской автономной области, в 1991-1992 годы столица Горно-Алтайской ССР, 8.2-7.5.1992 году - Республики Горный Алтай, с 7.5.1992 года - Республики Алтай.

Планировка улиц линейная. Ар­хитектурные памятники: бывший купеческий дом Бодунова, бывшая лавка купца Д. М. Тобокова. Среди современных построек - здания Государственного собрания (1985 год, архитектор Г. Г. Протопопов), Национального банка (1997 год, архитектор И. В. Поповский и др.), храмы Преображения (1993 год) и в честь Преподобного Макария [(Глухарёва), 2006 год] и др. Мемориал Славы (1977 год, скульптор А. В. Гурьянов и др.), памятник Г. И. Гуркину (2006 год, скульптор В. П. Чукуев).

Горно-Алтайское отделение Международной тюркологической академии (1997 год). Институт алтаистики имени С. С. Суразакова (создан в 1951 году как НИИ истории, алтайского языка и литературы , с 1995 года современное название); университет (1993 год). Республиканский духовный центр (2001 год). Национальная библиотека (1920 год), Республиканская детская библиотека (1936 год), Центральная библиотека (1953 год) и др. Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина (1918 год). Национальный драматический театр (1978 год; здание - 1976 года, архитектор М. Д. Епишев). Государственная филармония (1990 год), Государственный оркестр Республики Алтай (2003 год).

Действуют предприятия деревообрабатывающей («Элга»), лёгкой (швейные изделия) и пищевой (в том числе производство чая и бальзамов из лекарственных трав) промышленности. Производство национальной одежды, сувениров.

В черте города сохранилось одно из древнейших в Сибири местонахождений домустьерских орудий - Улалинка. Близ Горно-Алтайска - Дендрологический парк.

Дополнительная литература:

Гор­но-Ал­тайск. Па­но­ра­ма го­ро­да. Фото Н. В. Мазеина.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)