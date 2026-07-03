ГОРНАЛЬ

ГОРНАЛЬ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков VIII-XII веков на пра­вом бе­ре­гу реки Псёл у села Гор­наль (Суджанский район Курской области, Россия).

Включает 2 городища, большое и 12 небольших селищ, 4 курганных могильника. Раскопки А. И. Дмитрюкова (1829), Д. Я. Самоквасова (1872), С. С. Ширинского (1968), Г. Ф. Соловьёвой (1971), А. В. Кузы и А. А. Узянова (1971-73; их исследования сделали Горналь одним из эталонных памятников для изучения роменской культуры). Ядро комплекса - Большое городище (возникло в конце 8 века на месте городища раннего железного века), исследован вал с деревянными конструкциями, ров, 22 жилые и хозяйственные постройки, многочисленные зернохранилища и погреба, следы металлообработки, найдены сельскохозяйственные орудия, оружие, украшения (в том числе семилучевые височные кольца), арабские дирхемы (914-932) и подражания им (960-970-е годы), астрагал с прочерченными буквами И и Н. Судя по всему, один из племенных центров северян. Малое городище синхронно Большому. В 970-е годы городища и большинство селищ погибли. В 11-12 веках жизнь возобновилась (или продолжалась) лишь на 4 селищах. На мо­гиль­ни­ках исследовано свыше 100 курганов; остатки трупосожжений в урнах и без них помещены в насыпь, есть трупоположения.

Иллюстрации:

Гор­наль. Вид на Ма­лое го­ро­ди­ще. Фото А. А. Узянова

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