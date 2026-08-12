ГОРН АРВИД БЕРНХАРД

ГОРН, Хурн (Horn) Ар­вид Берн­хард граф - шведский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из обедневшей дво­рян­ской семьи. С 1682 года на военной службе. Во время Северной войны 1700-21 участвовал в Нарвском сражении 1700. В 1704 году Горну присвоено звание генерал-лейтенанта. В том же году направлен с дипломатической миссией в Польшу, содействовал избранию на польский престол С. Лещинского и заключению Альтранштедтского мира 1706 года между Швецией и Саксонией. В 1709-19 годах президент Канцелярии (канцлер), в 1710-15 президент шведского Королевского совета. Из-за несогласия с внешней политикой Карла XII был временно отстранён от власти. После отречения наследницы Карла XII Ульрики Элеоноры Шведской (1720) вновь канцлер, фактический правитель Швеции. Возглавлял дворянскую партию «патриотов» (с конца 1730-х годов «Колпаков» партия), боровшуюся за ограничение власти мо­нар­ха , проводил политику меркантилизма. На международной арене лавировал между великими державами, в 1724 году заключил оборонительный союз с Россией. После победы в риксдаге в 1738 году «Шляп» партии отошёл от политической жизни.