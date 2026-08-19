ГОРМ СТАРЫЙ (GORM DEN GAMLE)

С 936 по 958 король Дании. Отец – полулегендарный датский король Кнуд I Хардекнуд. Представитель рода Кнютлингов. Жена – Тира, в честь которой Горм в 955 году установил Рунный камень в Еллинге, старейший из известных. У них родилось трое детей: Гуннхильд, Харальд (будущий король Харальд I Синезубый) и Кнуд.

Точная дата рождения и происхождение Горма неизвестны. Он впервые упоминается в 936 году как хозяин Уннийского архиепископства Гамбурга и Бремена. Подробных сведений о его правлении не сохранилось, кроме упоминаний о взаимоотношениях с соседями: саксами и норвежцами.

Во время своего правления Горм и Тира завершили строительство оборонительных укреплений через Ютландский полуостров Даневирке, чтобы защитить Данию от набегов саксов.

От Горма Старого ведется родословная всех датских монархов, вплоть до сегодняшнего дня.

Исторические источники:

Saxo Grammaticus. GestaDanorum: The History of the Danes / ed. Friis-Jensen K. Vol. 1-2. Oxford University Press, 2015;

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Немецкие анналы и хроники X—XI столетий / Пер. И. В. Дьяконова и В. В. Рыбакова. М., 2012;

Видукинд Корвейский. Деяния саксов, кн. I-III. М., 1975;

Снорри Стурлусон. Круг Земной = Heimskringla / отв. ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.

Иллюстрации:

Малый рунический камень в Еллинге. Лицевая сторона.

Автор статьи: Перепечкин К. В.