ГОРЛОВОЕ ПЕНИЕ

ГОРЛОВОЕ ПЕНИЕ - на­зва­ние ря­да спе­ци­фических приё­мов пе­ния с не­обыч­ной ар­ти­ку­ля­ци­ей в глот­ке и/или гор­та­ни, ти­пич­ных для тра­диционных музыкальных куль­тур Си­би­ри.

Выделяются 2 основные разновидности. Первая из них характеризуется наличием одного или нескольких ярко звучащих призвуков, более низких, чем основной тон (смотри в статье Унтертон). Призвуки возникают при взаимодействии вибрации голосовых связок («обычный» голос) с колебаниями так называемого релаксационного типа (чередование смыкания и размыкания связок под действием струи воздуха, проходящей через узкую голосовую щель). Для такого взаимодействия характерен режим деления частоты, при котором и возникают призвуки (октава соответствует делению частоты основного тона на 2, дуодецима - на 3, двойная октава - на 4). Спектр звука (и, соответственно, его тембр) изменяется в сторону насыщенности высокими обертонами. Нижний унтертон может восприниматься как основной тон. Эта разновидность горлового пения распространена в эпических традициях тюрок Южной Сибири (алтай-кижи, теленгиты, хакасы, отчасти шорцы). Сходные явления наблюдаются в традиционной музыке других народов.

Вторая разновидность горлового пения представляет собой сольное двухголосие (многоголосие) - одновременное звучание неподвижного низкого основного тона и одного высокого (изредка двух), изменяющегося по высоте. «Верхний голос», иногда довольно развитой, движется по обертонам (обычно используются 4-13-й обертоны). Возможно использование звуков, лежащих между обертонами (звучат значительно слабее). Явление сольного многоголосия объясняется высоким акустическим качеством гортани и надгортанных резонаторов (полости глотки и рта): система резонаторов существенно усиливает обертон, на который она настроена; изменяя настройку резонаторов, исполнитель усиливает разные обертоны, получая обертоновую мелодию. Согласно другой теории, высокий звук сольного двухголосия - это свист, возникающий при прохождении воздуха через сужение, образованное сильно сведёнными вестибулярными (ложными) связками. Наиболее распространено в Туве (под названием хоомей), где наделено высокой художественной и культурной значимостью, отличается сти­ле­вой диф­фе­рен­ци­ро­ван­но­стью . Предположительно тувинский хоомей лежит в основе сходных традиций у мон­го­лов , южных алтайцев, хакасов, башкир, калмыков, тибетцев. Близкие явления зафиксированы на Балканах, Корсике, в Южной Африке и других регионах.

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