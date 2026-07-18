ГОРИНОВ Михаил Михайлович

Родился 08.02.1957, г. Москва. Окончил исторический факультет МГУ в 1979 г.

Кандидатская диссертация : Проблема международного значения Великого Октября в общественно-политической литературе стран Латинской Америки (60-70-е гг.) (Институт истории СССР АН СССР, 1986).

С 1984 по 1992 работал научным сотрудником Института истории СССР АН СССР (после 1992 года Институт российской истории РАН); с 1992 – старший, затем ведущий научный сотрудник, с 1995 – заведующий отделом научно-публичной деятельности, В 1996 стал заместителем директора Центра научного использования и публикации архивного фонда Объединения «Мосгорархив». С 2004 года первый заместитель начальника Главного архивного управления города Москвы.

Учителя : К.Л. Майданик, В.А. Козлов.

Область интересов : Российская история, историография, Экономическая история, социальная история, историческая биография.

Сочинения: Нэп: поиски путей развития. М., 1990;

История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. М., 1991 (чл. авт. кол.);

История Москвы. Хрест. в 4 тт. М., 1995-1997 (отв.ред., сост., соавт.);

Москва Военная. 1941-1945. Мемуары и архивные документы. М., 1995 (рук. авт. кол., сост., соавт.);

Черты новой общественной системы. // История России с древнейших времен до конца XX в. В 3 тт. Т. 3: История России. XX в. М., 1996 (чл. авт. кол.).