ГОРИНЕВСКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ГОРИНЕ́ВСКИЙ ВАЛЕНТИ́Н ВЛАДИСЛА́ВОВИЧ, российский гигиенист, педиатр, один из первых отечественных учёных в области врачебного контроля за физическим развитием и воспитанием детей.
Последователь П. Ф. Лесгафта. Окончил медицинский факультет Гейдельбергского университета (1887 год). Работал в Санкт-Петербурге: до 1913 года врачом, преподавателем школьной гигиены и основ физического воспитания в различных вузах. С 1913 года профессор Педагогической академии и профессор Высших курсов имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. С 1917 года профессор медицинского факультета Самарского университета, где организовал первую университетскую кафедру физической культуры. С 1921 года заведующий научным отделом Главной военной школы физического образования в Москве, с 1923 года профессор 2-го МГУ и Московского института физической культуры, где создал первую в СССР кафедру врачебного контроля. По инициативе Гориневского организованы также одна из первых отечественных биометрических лабораторий при Тенишевском училище в Санкт-Петербурге, кафедра по методике исследования физического развития на Высших курсах физического образования.
Сочинения:
Физическое образование. СПб., 1913;
Культура тела. М., 1927;
Гигиена физических упражнений и спорта. М.; Л., 1930;
Руководство по физической культуре и врачебному контролю. М.; Л., 1935 (соавт.);
Физическая культура и здоровье. М., 1945.