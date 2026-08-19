ГОРИНА Людмила Васильевна
Родилась 01.07.1933, г. Москва. В 1951-1956 гг. училась на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, специализируясь по кафедре истории южных и западных славян. В 1961-1964 гг. училась в аспирантуре МГУ под рук. проф. С.А.Никитина. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию «Социально-экономические отношенияво Втором Болгарском царстве (XII-XIV вв.)». В 1986 г. – докторскую диссертацию «Марин Дринов – историк и общественный деятель».
С 1964 г. по настоящее время преподает на кафедре истории южных и западных славян МГУ. С 1989 года по настоящее время - профессор.
Учителя: С.А. Никитин, Е.Б. Веселаго. И.Н.Частухин
Область интересов: Историография и история средневековой Болгарии. Политическая история, история культуры, история общественной мысли Болгарии.
Сочинения: Города болгарского Причерноморья по дневнику Антона Барбери // Источники и историография славянского средневековья. М., 1967;
Антиеретическое сочинение Евфимия Тырновского в Русском хронографе редакции 1512 г. // Балканские исследования. Проблемы истории и культуры. М., 1967;
Социально-экономические отношения во Втором Болгарском царстве. М., 1972;
Болгарские материалы Русского хронографа 1512 г. // Хозяйство и общество на Балканах в средние века. Калинин, 1978;
Марин Дринов – историк и общественный деятель. М., 1986
Византийская и болгарская хронография // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991;
Проблемы болгарской культуры средневекового периода и Архивский хронограф // Болгаристика в системе общественных наук. Харьков, 1991.
Марин Дринов - ученый-славист. София, 2008.
Сокровища болгарской письменности на русской земле. София, 2010.
Библиография: Историки-слависты Московского университета. М., 1979.