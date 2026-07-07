ГОРИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Василий Яковлевич Горин родился 9 января 1922 года в селе Бессоновка (ныне — Белгородский район Белгородской области) в крестьянской семье. По национальности русский.

С раннего возраста Горин помогал родителям, затем сам стал работать в поле. В конце 1930-х годов он был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Микояновским районным военным комиссариатом Курской области. В 1941 году Горин окончил Харьковское военно-медицинское училище. С начала Великой Отечественной войны находился в действующей армии, был военным фельдшером дивизиона 336-го артиллерийского полка Резерва Главного Командования 39-й армии. В июле 1942 года Горин попал в немецкий плен, в своей части был признан пропавшим без вести. В течение двух с половиной лет содержался в лагерях для военнопленных, пока не был освобождён наступающими войсками. После проверки он был восстановлен в Красной Армии. В декабре 1945 года в звании лейтенанта медицинской службы Горин был уволен в запас.

Вернувшись на родину, Горин работал фельдшером, затем заведовал Бессоновским фельдшерским пунктом. С февраля 1959 года до самой смерти бессменно руководил колхозом имени Фрунзе Белгородского района Белгородской области. Всего за несколько лет Горин вывел своё хозяйство в ряд передовых сельскохозяйственных предприятий области, добившись больших успехов в производстве продукции животноводства и растениеводства. На базе его колхоза были организованы школа передового опыта и опытно-показательное хозяйство. Особенных успехов Горин и руководимое им хозяйство добились во время восьмой (1966-1970 годы) и 11-й (1981-1985 годы) пятилеток, досрочно выполнив все планы по производству и продаже государству сельскохозяйственной продукции. За это председатель колхоза дважды был представлен к званию Героя Социалистического Труда .

Работу на посту председателя колхоза Горин совмещал с активной общественной деятельностью. Он избирался членом Белгородских обкома и райкома КПСС, делегатом XVI и XXVII съездов КПСС, заместителем председателя президиума Совета колхозов РСФСР. Являлся крупным специальности в области сельского хозяйства, защитил докторскую диссертацию, был профессором, затем почётным профессором Московской госудасртвенной сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, почётным профессором Белгородской государственной сельскохозяйственной академии и почётным доктором экономических наук Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства.

Горин продолжал руководить колхозом и после распада СССР и экономических реформ , сумев не только добиться его сохранения как сельскохозяйственного предприятия, но и сделав его одним из крупнейших специализированных хозяйств по производству мясомолочной продукции, сахарной свеклы и кормов во всей России. Он умер 4 апреля 2014 года, похоронен в сквере у физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздный» в Бессоновке.