ГОРИН ГРИГОРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ
ГОРИН ГРИГО́РИЙ ИЗРА́ИЛЕВИЧ - русский драматург, сценарист, прозаик, заслуженный деятель искусств РФ (1996 год).
Окончил 1-й Московский медицинский институт (1963 год), несколько лет работал врачом «Скорой помощи». С 1960 года выступал в периодике как автор фельетонов и сценических миниатюр. В 1966 году выпустил (в соавторстве с другими писателями-юмористами) книгу прозы «Четверо под одной обложкой». В соавторстве с А. М. Аркановым создал пьесы «Свадьба на всю Европу» (1966 год), «Банкет» (1969 год), «Маленькие комедии большого дома» (1973 год). Известность интеллектуального драматурга, продолжающего традиции Е. Л. Шварца и М. А. Булгакова, Горину принесли пьесы притчевого характера, в которых иронически переосмысляются классические литературные сюжеты, легенды, исторические факты: «шутовская комедия» «Тиль» (1970 год), трагикомедия «…Забыть Герострата!» (1972 год); «Самый правдивый» (1974 год), «Дом, который построил Свифт» (1980 год; экранизация М. А. Захарова, 1982 год), «Поминальная молитва» (1989 год), «Кин IV» (1991 год), «Чума на оба ваших дома!» (1994 год), «Королевские игры» (1995 год), «Счастливцев-Несчастливцев» (1997 год), «Шут Балакирев» (1999 год) и другие. В основе пьес «Феномены» (1984 год), «Прощай, конферансье!» (1985 год), «Кот домашний средней пушистости» (1990 год, совместно с В. Н. Войновичем) и другие - комедийные сюжеты из современной жизни. В пьесах Горина гротеск сочетается с тонким психологизмом в обрисовке характеров. По его сценариям М. А. Захаров снял художественные фильмы: «Тот самый Мюнхгаузен» (1979 год), «Формула любви» (1984 год), «Убить дракона» (1988 год). Пьесы Горину идут на сценах многих российских и зарубежных театров; его юмористические рассказы, сценки и репризы вошли в репертуар известных эстрадных артистов.
Сочинения:
Избранное. Екатеринбург, 1999; Пьесы. М., 2004.