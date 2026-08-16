ГОРИН ГРИГОРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ

ГОРИН ГРИГО́РИЙ ИЗРА́ИЛЕВИЧ - русский дра­ма­тург, сце­на­рист, про­за­ик , заслуженный де­ятель ис­кусств РФ (1996 год).

Окончил 1-й Московский медицинский институт (1963 год), несколько лет работал врачом «Скорой помощи». С 1960 года выступал в периодике как автор фельетонов и сценических миниатюр. В 1966 году выпустил (в соавторстве с другими писателями-юмористами) книгу прозы «Четверо под одной обложкой». В соавторстве с А. М. Аркановым создал пьесы «Свадьба на всю Европу» (1966 год), «Банкет» (1969 год), «Маленькие комедии большого дома» (1973 год). Известность интеллектуального дра­ма­тур­га , про­дол­жаю­ще­го тра­ди­ции Е. Л. Швар­ца и М. А. Бул­га­ко­ва, Горину при­нес­ли пье­сы прит­че­во­го ха­рак­те­ра, в ко­то­рых иро­ниче­ски пе­ре­ос­мыс­ля­ют­ся клас­сические литературные сю­же­ты, ле­ген­ды, ис­то­рические фак­ты: «шу­тов­ская ко­ме­дия» «Тиль» (1970 год), тра­ги­ко­ме­дия «…За­быть Ге­ро­ст­ра­та!» (1972 год); «Са­мый прав­ди­вый» (1974 год), «Дом, ко­то­рый по­стро­ил Свифт» (1980 год; эк­ра­ни­за­ция М. А. За­ха­ро­ва, 1982 год), «По­ми­наль­ная мо­лит­ва» (1989 год), «Кин IV» (1991 год), «Чу­ма на оба ва­ших до­ма!» (1994 год), «Ко­ро­лев­ские иг­ры» (1995 год), «Сча­ст­лив­цев-Не­сча­ст­лив­цев» (1997 год), «Шут Ба­ла­ки­рев» (1999 год) и другие. В ос­но­ве пьес «Фе­но­ме­ны» (1984 год), «Про­щай, кон­фе­ран­сье!» (1985 год), «Кот до­маш­ний сред­ней пу­ши­сто­сти» (1990 год, совместно с В. Н. Вой­но­ви­чем) и другие - ко­ме­дий­ные сю­же­ты из современной жиз­ни. В пье­сах Горина гро­теск со­че­та­ет­ся с тон­ким пси­хо­ло­гиз­мом в об­ри­сов­ке ха­рак­те­ров. По его сце­на­ри­ям М. А. За­ха­ров снял ху­дожественные филь­мы: «Тот са­мый Мюнх­гау­зен» (1979 год), «Фор­му­ла люб­ви» (1984 год), «Убить дра­ко­на» (1988 год). Пье­сы Горину идут на сце­нах мно­гих российских и за­ру­беж­ных те­ат­ров; его юмо­ри­стические рас­ска­зы, сцен­ки и ре­при­зы во­шли в ре­пер­ту­ар из­вест­ных эс­т­рад­ных ар­ти­стов.

Сочинения:

Из­бран­ное. Ека­те­рин­бург, 1999; Пье­сы. М., 2004.