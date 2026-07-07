ГОРИЦКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ГО́РИЦКИЙ ВОСКРЕСЕ́НСКИЙ МО­НА­СТЫ́РЬ в Во­ло­год­ской об­лас­ти, жен­ский.

Основан не ранее конца XIV века и не позднее 1440-х годов на берегу реки Шексна у подножия горы Маура (в 6-7 км от Кирилло-Белозерского монастыря). Впервые упомянут в жалованной грамоте (1435-1447 годов) верейско-белозерского князя Михаила Андреевича игумену Кирилло-Белозерского монастыря Трифону. Со 2-й половины XVI века Горицкий Воскресенский монастырь стал местом ссылки и пострига именитых особ. Здесь в 1560-х годах проживала инокиня Евдокия (в миру княгиня Старицкая Евфросиния Андреевна, вдова князя Андрея Ивановича и мать князя Владимира Андреевича), две супруги царя Ива­на IV Ва­силье­ви­ча Гроз­но­го - А. А. Колтовская (в иночестве Дарья) и М. Ф. Нагая, царевна Ксения Борисовна, княгиня М. Н. Черкасская, княжна Е. А. Долгорукова и другие.

Сохранился 4-столпный 3-апсидный Воскресенский собор на подклете (1544 год), сооружённый, возможно, местными мастерами. Собор имеет приделы - Преподобного Кирилла Белозерского, Богоматери Одигитрии (оба середина XVI века), Великомученицы Екатерины и Дмитрия-царевича (оба построены в 1611 году царицей М. Ф. Нагой), с западной стороны к нему примыкает трапезная с колокольней (1611год, перестроена в позднебарочном стиле). Мо­ну­мен­таль­ный позднеклассический Троицкий собор (1821 год), Покровский больничный храм с приделами Иоанна Предтечи и Архангела Михаила (1832 год), стены ограды с башнями на углах и кельи построены в 1-й половине - середине XIX века. Ансамбль дополняет небольшая церковь Введения во храм (1812 год), сооружённая за стенами монастыря и венчающая возвышающийся над рекой мыс. Горицкий Воскресенский монастырь был закрыт в 1932 году; возобновлён в 1999 году.

Иллюстрации:

Го­риц­кий Вос­кре­сен­ский мо­на­стырь . Во­скре­се­нский (1544) и Тро­иц­кий (1821) со­боры. Архив «Православной энциклопедии».

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