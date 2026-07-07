ГОРИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ГО́РИЦКИЙ УСПЕ́НСКИЙ МОНАСТЫ́РЬ в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском.

Ос­но­ван в XIV веке. веке. Ранние постройки не сохранились. Первый каменный Успенский собор, возведённый в 1528 году, в середине XVIII века был заменён 5-главым бесстолпным храмом в стиле барокко с оригинальными башнеобразными приделами. Интерьер богато декорирован лепщиками и жи­во­пис­ца­ми Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Барочный иконостас исполнен в конце 1750-х годов московскими резчиками под руководством Якова Жукова. Во 2-й половине XVII века построены часть монастырских стен с башнями, Святые ворота с примыкающей к ним кельей сторожкой, украшенные фигурным кирпичом, и Всехсвятская церковь с трапезной палатой (бесстолпная, с глухим 5-главием и белокаменными резными раковинами над карнизом). Никольская надвратная церковь с декоративными кокошниками и 2-ярусной главкой, возможно, построена на рубеже XVII-XVIII веков.

В 1744 году монастырь превратили в Архиерейский дом для новообразованной Переславской епархии. Высказывалось предположение, что проект его перепланировки составлен под руководством Д. В. Ухтомского. Среди поздних построек - барочная колокольня с Богоявленской церковью (1768-1777 годы; построена на пожертвование Екатерины II, посетившей обитель в 1766 году). После упразднения Переславской епар­хии в 1788 году монастырь был закрыт, в 1881-1918 годы в нём размещалось Духовное училище, с 1919 года Краеведческий музей (ныне Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; коллекции икон XV-XX веков, деревянные скульптуры XVI-XIX веков, лицевого и орнаментального шитья XVI-XVIII веков, портретной живописи XVIII-XIXвеков и другие).

Иллюстрации:

Го­риц­кий Ус­пен­ский мо­на­стырь в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском. Фото А. И. Нагаева.

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