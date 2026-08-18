ГОРГОНЫ (др.-греч. Γοργόνες, ед. ч. ‒ Γοργώ)

В древнегреческой мифологии крылатые змееволосые чудовища, взгляд которых мог обратить все живое в камень.

Дочери морских божеств Форкиса и Кето (Apollod., I, 2 6). Гомер говорит об одной Горгоне (Il., XI, 35-36; Od., XI, 635), Гесиод (и позднейшая традиция) называет трех: Сфено, Эвриалу и Медузу , которые обитают на западной окраине обитаемого мира (Theog., 270-279).

Двум старшим сестрам было даровано бессмертие, которым не обладала Медуза. Именно Медуза, которую обезглавил Персей , глядя в медный щит на ее отражение (Apollod., II, 4, 2-3), – самая известная из горгон, поэтому обычно под Горгоной подразумевают ее. Образы горгон в научной литературе традиционно понимаются как хтонические чудовища, которые являются остатками доолимпийского пантеона, или как олицетворение природных стихий (например, бурь и холодов). Горгоны, особенно Медуза, являются особенно популярным символом в европейской культуре, появляясь в литературе и искусстве на протяжении всей ее истории.

Иллюстрация :

Горгоны. Аттический чернофигурный лекиф. Ок. 530 г. до н.э. Париж, Отделение монет, медалей и древностей Национальной библиотеки Франции (Кабинет медалей).

Автор статьи: О.В. Кулишова