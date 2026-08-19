Горгиппия На чтение: 1 минута

Горги`ппия (греч. Γοργιππία) — город в Боспорском царстве (совр. Анапа), в Синдике, основанный во 2-й половине VI в. до н. э. Первоначально называлась Синдиком, Синдом или Синдской гаванью. После присоединения Синдики к Боспорскому государству во 2-й четверти IV в. до н. э. получил название по имени Горгиппа, брата боспорского тирана Левкона I, очевидно, его соправителя и наместника на азиатском Боспоре. Став резиденцией соправителей тиранов Пантикапея — их наместников на азиатском Боспоре в Синдике, Г. получила особый статус. Город подверг- ся перепланировке, расширилась его сельская территория, были организованы ремесленные мастерские, в том числе принадлежавшие представителям династии боспорских тиранов, велась торговля пшеницей с Афинами, Гераклеей Понтийской, Фасосом, Херсонесом Таврическим и др. При тиране Евмеле в 309 до н. э. в окрестностях Г. были поселены беженцы из Каллатиса. В 309—245 до н. э. в Г. проводились празднества в честь Гермеса и спортивные состязания-агоны, в которых принимали участие граждане. После пожара в начале 3-й четверти III в. до н. э. Г. была отстроена заново. К концу II в. до н. э. расширилась ее автономия: полис взял в собственность черепичную мастерскую, начал чеканить монету (выпуск монет прекратился после 75 до н. э.). Тогда же в административной структуре Боспора появился особый округ , включавший город и хору, управлявшийся «наместником Г.». В начале I в. н. э. Г. поддержала Аспурга, за что получила ряд привилегий: право горожан наследовать недвижимость и передавать ее ближайшим род-ственникам, при отсутствии которых она переходила полису, и платить фиксированные налоги. В римскую эпоху Г. пережила расцвет: появились новые дома с подвалами, улицы, храмы, общественные здания, памятники боспорским царям. Граждане объединялись в союзы (фиасы) по религиозным пристрастиям и профессиональным интересам. Ими руководили знатные горожане и царские чиновники. Так, фиас навклеров — судовладельцев, моряков и торговцев, почитавших бога морей Посейдона — находился под покровительством царя Савромата II и во 2-й половине II в. н. э. активно участвовал в торговле пшеницей, приносившей прибыль в царскую казну. Ок. 239 н. э. Г. разорили готы , но вскоре жизнь возобновилась и продолжалась на сократившейся площади до середины — 3-й четверти IV в. н. э. Лит: Алексеева Е. М. Античный город Горгиппия. М., 1997; Завойкин А. А. Образование Боспорского государства. Симферополь — Керчь, 2013. С. 177—200; Кругликова И. Т. Синдская Гавань. Горгиппия. Анапа. М., 1977; Ее же. Анапа. 2500 лет. Краснодар, 1987.