ГОРЕНШТЕЙН ФРИДРИХ НАУМОВИЧ

ГОРЕНШТЕЙН ФРИ́ДРИХ НАУ́МОВИЧ - русский пи­са­тель .

Рано потеряв родителей (отец, профессор экономики, расстрелян в 1937 году), воспитывался в детском доме. Окончил Днепропетровский горный институт (1955 год), работал инженером на шахтах Урала и Украины. В 1963 году окончил Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографистов СССР. Писал киносценарии (в том числе к фильмам: «Солярис» Андрея А. Тарковского, 1972 год; «Раба любви» Н. С. Михалкова, 1976 год). Единственная значительная публикация Горенштейна-прозаика в СССР до его эмиг­ра­ции – ав­то­био­гра­фический рас­сказ «Дом с ба­шен­кой» (1964 год). С 1977 года пе­ча­тал­ся за гра­ни­цей (в Рос­сии вновь стал из­да­вать­ся с 1989 года). После публикации в альманахе «Метрополь» повести «Ступени» (1979 году) эмигрировал в ФРГ (1980 году).

Автор повестей «Зима 53-го года» (создана в 1965 году, опубликована в 1978 году), «Искупление» (создана в 1967 году, опубликована частично в 1979 году, полностью в 1984 году), «Улица Красных Зорь» (создана в 1985 году, опубликована в 1990 году), «Последнее лето на Волге» (1988 год) и другие; романов «Место» (создан в 1969-1977 годах, частично опубликован в 1988 году), «Псалом» (создан в 1975 году, опубликован на французском языке в 1984 году, на русском языке в 1986 году); пьес «Споры о Достоевском» (1973 год), «Бердичев» (1975 год), «Детоубийца» (1985 год) и других; литературоведческих статей.

В прозе Горенштейна торжественная интонация ветхозаветного повествования сочетается с пристальным вниманием к детали, доходящим до натуралистичности. Осмысляя советскую историю в социальном, психологическом и метафизическом планах, Горенштейн акцентирует сквозную тему унижения человека, провоцирующего его на подлость и жестокость (мотивы предательства, доносительства, коллективного самосуда и тому подобное). Другая важная тема Горенштейна - судьба еврейского народа, чью трагедию писатель видит в раздвоенности, принадлежности нескольким мирам и культурам. Среди последних произведений Горенштейна - «фантазия» по мотивам биографии М. 3. Шагала «Летит себе аэроплан» (1996 год).

Сочинения:

Из­бран­ное: В 3 т. М., 1991–1993.