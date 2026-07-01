ГОРЕНКИ

ГО́РЕНКИ. Уса­деб­ный ан­самбль в чер­те города Ба­ла­ши­ха Московской об­лас­ти.

Впер­вые пус­тошь Горенки упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вой кни­ге Московского уезда 1576-1578 годов. В 1570–80-х годах при­над­ле­жа­ла боя­ри­ну Н. Р. Юрь­е­ву – де­ду ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. С 1620-х годов по 1658 годы Горенки на­хо­ди­лись во вла­де­нии Пле­щее­вых, в 1658 году ото­шли ка­си­мов­ско­му ца­ре­ви­чу Ва­си­лию Арс­ла­но­ви­чу, а в 1693 году - князю Ю. Я. Хил­ко­ву. При Хил­ко­ве в Горенках по­стро­ен боль­шой де­ре­вян­ный гос­под­ский дом. В 1714 году Горенки перешли к князю А. Г. Дол­го­ру­ко­ву. В 1710-е годы по­строе­ны ка­мен­ные па­ла­ты, за­ло­же­ны пру­ды и са­ды с оран­же­рея­ми, соз­да­но об­раз­цо­вое са­до­вод­че­ское хо­зяй­ст­во. В 1719 годах воз­ве­де­на цер­ковь Про­ис­хо­ж­де­ния Че­ст­ных Древ Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня (не сохранилась). В 1724 году Дол­го­ру­ков при­об­рёл со­сед­нее се­ло Чи­жё­во и со­еди­нил его и Горенки в еди­ный уса­деб­ный ком­плекс. В конце 1720-х годов Горенки не­од­но­крат­но по­се­щал император Пётр II. В 1730 годах, по­сле во­ца­ре­ния императрицы Ан­ны Ива­нов­ны, усадь­ба бы­ла ото­бра­на у Дол­го­ру­ко­вых в каз­ну, в начале 1740-х годов воз­вра­ще­на им.

В 1747 году Горенки купил граф А. Г. Разумовский, после смерти которого в 1771 году усадьбу унаследовал его брат - граф К. Г. Разумовский, а по разделу 1784 года - сын последнего - граф Алексей К. Разумовский, превративший Горенки в один из самых значительных усадебных комплексов Подмосковья. Дом-дворец в стиле клас­си­циз­ма по­стро­ен в 1780–90-х годах по про­ек­ту архитектора А. А. Ме­не­ла­са. Первоначальный облик сохранил лишь его фасад со стороны двора. На участке перед домом размещался зверинец (уцелел пруд «Блюдечко» с фрагментами рвов и валов), за домом был разбит партер с мраморными статуями. Парк включал регулярную и пейзажную части. В начале XIX века усадьба славилась ботаническим садом; теплицы и оранжереи (около 40) имели общую протяжённость около 1,5 км (по верху главной пальмовой оранжереи-октагона высотой 12 м шла круговая смотровая галерея); коллекции минералов и гербарии (собраны И. Ф. Крузенштерном) занимали в парке специальный флигель. Сохранились двое въездных ворот с комплексами парных кордегардий и служб (образуют своего рода пропилеи), одноэтажная кирпичная оранжерея с центральным и 2 боковыми павильонами. На берегу пруда, образованного запрудой реки Горенка, - остатки каменного грота и белокаменная лестница (чугунные орлы на пьедесталах на её верхней площадке утрачены в 1990-е годы).

По­сле смер­ти А. К. Ра­зу­мов­ско­го в 1822 году Горенки очень бы­ст­ро при­шли в упа­док и в 1827 году бы­ли про­да­ны кн. Н. Б. Юсу­по­ву, вы­вез­ше­му часть оран­же­рей и пар­ко­вую скульп­ту­ру в свою усадь­бу Ар­хан­гель­ское. В 1832 году усадь­ба пе­ре­шла к Н. А. Вол­ко­ву, ор­га­ни­зо­вав­ше­му во двор­це бу­ма­гоп­ря­диль­ную и бу­ма­гот­кац­кую фаб­ри­ку. В 1850-1860 годах Горенки вла­дел Ф. Ф. Пан­те­ле­ев. С 1860-х годов Горенки принадлежали купцам Третьяковым. В конце 1880-х - начале 1890-х годов фабрики в Горенках были закрыты, усадьба постепенно пришла в полный упадок. В начале 1910-х годов Горенки приобрёл предприниматель В. П. Севрюгов, вложивший значительные средства в восстановление усадебного комплекса. В 1912-1916 годы под наблюдением архитектора С. Е. Чернышёва реконструирован парковый фасад дворца с 14-колонной лоджией, дуговыми колоннадами и павильонами на концах; им же заново оформлены интерьеры с парадным «Золотым залом» (в декорации которого заметно влияние творчества Ч. Камерона). С 1925 года в Горенках размещается санаторий «Красная Роза». Усадебный ансамбль нуждается в реставрации.

Иллюстрации:

Го­рен­ки. Ко­лон­на­дана пар­ко­вом фа­са­де двор­ца. 1912–16. Ар­хи­тек­тор С. Е. Чер­ны­шёв. Фото А. И. Нагаева;

Го­рен­ки. Дво­ро­вый фа­сад уса­деб­но­го до­ма. 1780–90-е гг. Ар­хи­тек­тор А. А. Ме­не­лас. Фото А. И. Нагаева.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)