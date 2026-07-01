ГОРЕНКИ
ГО́РЕНКИ. Усадебный ансамбль в черте города Балашиха Московской области.
Впервые пустошь Горенки упоминается в писцовой книге Московского уезда 1576-1578 годов. В 1570–80-х годах принадлежала боярину Н. Р. Юрьеву – деду царя Михаила Фёдоровича. С 1620-х годов по 1658 годы Горенки находились во владении Плещеевых, в 1658 году отошли касимовскому царевичу Василию Арслановичу, а в 1693 году - князю Ю. Я. Хилкову. При Хилкове в Горенках построен большой деревянный господский дом. В 1714 году Горенки перешли к князю А. Г. Долгорукову. В 1710-е годы построены каменные палаты, заложены пруды и сады с оранжереями, создано образцовое садоводческое хозяйство. В 1719 годах возведена церковь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (не сохранилась). В 1724 году Долгоруков приобрёл соседнее село Чижёво и соединил его и Горенки в единый усадебный комплекс. В конце 1720-х годов Горенки неоднократно посещал император Пётр II. В 1730 годах, после воцарения императрицы Анны Ивановны, усадьба была отобрана у Долгоруковых в казну, в начале 1740-х годов возвращена им.
В 1747 году Горенки купил граф А. Г. Разумовский, после смерти которого в 1771 году усадьбу унаследовал его брат - граф К. Г. Разумовский, а по разделу 1784 года - сын последнего - граф Алексей К. Разумовский, превративший Горенки в один из самых значительных усадебных комплексов Подмосковья. Дом-дворец в стиле классицизма построен в 1780–90-х годах по проекту архитектора А. А. Менеласа. Первоначальный облик сохранил лишь его фасад со стороны двора. На участке перед домом размещался зверинец (уцелел пруд «Блюдечко» с фрагментами рвов и валов), за домом был разбит партер с мраморными статуями. Парк включал регулярную и пейзажную части. В начале XIX века усадьба славилась ботаническим садом; теплицы и оранжереи (около 40) имели общую протяжённость около 1,5 км (по верху главной пальмовой оранжереи-октагона высотой 12 м шла круговая смотровая галерея); коллекции минералов и гербарии (собраны И. Ф. Крузенштерном) занимали в парке специальный флигель. Сохранились двое въездных ворот с комплексами парных кордегардий и служб (образуют своего рода пропилеи), одноэтажная кирпичная оранжерея с центральным и 2 боковыми павильонами. На берегу пруда, образованного запрудой реки Горенка, - остатки каменного грота и белокаменная лестница (чугунные орлы на пьедесталах на её верхней площадке утрачены в 1990-е годы).
После смерти А. К. Разумовского в 1822 году Горенки очень быстро пришли в упадок и в 1827 году были проданы кн. Н. Б. Юсупову, вывезшему часть оранжерей и парковую скульптуру в свою усадьбу Архангельское. В 1832 году усадьба перешла к Н. А. Волкову, организовавшему во дворце бумагопрядильную и бумаготкацкую фабрику. В 1850-1860 годах Горенки владел Ф. Ф. Пантелеев. С 1860-х годов Горенки принадлежали купцам Третьяковым. В конце 1880-х - начале 1890-х годов фабрики в Горенках были закрыты, усадьба постепенно пришла в полный упадок. В начале 1910-х годов Горенки приобрёл предприниматель В. П. Севрюгов, вложивший значительные средства в восстановление усадебного комплекса. В 1912-1916 годы под наблюдением архитектора С. Е. Чернышёва реконструирован парковый фасад дворца с 14-колонной лоджией, дуговыми колоннадами и павильонами на концах; им же заново оформлены интерьеры с парадным «Золотым залом» (в декорации которого заметно влияние творчества Ч. Камерона). С 1925 года в Горенках размещается санаторий «Красная Роза». Усадебный ансамбль нуждается в реставрации.
Иллюстрации:
Горенки. Колоннадана парковом фасаде дворца. 1912–16. Архитектор С. Е. Чернышёв. Фото А. И. Нагаева;
Горенки. Дворовый фасад усадебного дома. 1780–90-е гг. Архитектор А. А. Менелас. Фото А. И. Нагаева.