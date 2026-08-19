ГОРЕМЫКИН ИВАН ЛОГГИНОВИЧ

ГОРЕМЫ́КИН ИВА́Н ЛО́ГГИНОВИЧ, российский государственный дея­тель, действительный тайный советник 1-го клас­са (1916 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния (1860 год). С 1860 года на государственной служ­бе. Ви­це-гу­бер­на­тор Плоц­кой (1866–1867 годы) и Ке­лец­кой (1869–1873 годы) гу­бер­ний. Член Вре­менной ко­мис­сии по кре­сть­ян­ским де­лам гу­берний Цар­ст­ва Поль­ско­го (1873–1880 годы). В 1882–1891годах в Се­на­те, с 1884 года обер-про­ку­рор его 2-го (кре­сть­ян­ско­го) депутата.

Со­ста­вил и из­дал «Сбор­ник ре­ше­ний Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та по кре­сть­ян­ским де­лам» (1889 год) и «Свод уза­ко­не­ний и рас­по­ря­же­ний пра­ви­тель­ст­ва об уст­рой­ст­ве сель­ско­го со­стоя­ния и уч­ре­ж­де­ний по кре­сть­ян­ским де­лам…» (т. 1-2, 1891 год; 5-е издание, 1903 год). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра юс­ти­ции (1891-1894 годы). Се­на­тор (1894 год), управ­ляю­щий Ме­же­вой ча­стью на пра­вах то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра (1894-1895 годы). Член Осо­бой ко­мис­сии при МВД о ме­рах к пре­ду­пре­ж­де­нию от­чу­ж­де­ния кре­сть­ян­ских зе­мель (1885 год), Осо­бой ко­мис­сии о ме­рах к под­дер­жа­нию дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния (1893 год). Министр внутренних дел (1895-1899 годы; то­ва­рищ ми­ни­ст­ра в апреле - октябре 1895 года). Член Государственного совета (1899 год). По своим политическим взглядам являлся консерватором, сторонником неограниченной монархии. Участвовал в разработке Основных государственных законов 1906 года. Председатель СМ [22.4(5.5) - 8(21).7.1906 год]. Рассматривая Думу как собрание «беспокойных лиц», игнорировал её и призывал министров последовать его примеру, воздерживался от внесения в Думу крупных законопроектов, добился у императора Николая II её досрочного роспуска (июль 1906 года).

Статс-секретарь Его Императорского Величества (1910 год). Вновь назначен председателем СМ 30.1(12.2).1914 года. Горемыкин исключал возможность сотрудничества с «Прогрессивным блоком», образованным в августе 1915 года, настоял на роспуске Государственной думы на каникулы (сентябрь 1915 года). В конце августа 1915 года министры П. Л. Барк, С. Д. Сазонов, П. А. Харитонов, Н. Б. Щербатов и В. Н. Шаховской заявили императору Николаю II о своём «коренном разномыслии» с Горемыкиным и невозможности работать под его руководством. Горемыкин неоднократно просил императора Николая II об отставке, 20.1(2.2).1916 года получил её. В ходе Февральской революции 1917 года арестован, вскоре освобождён. Дал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, после чего получил разрешение выехать с семьёй на Кавказ. Убит вместе с женой и дочерью грабителями в своём имении.

Награждён орденами Святого Александра Невского (1895 год), Святого Владимира 1-й степени (1912 год), Святого Андрея Первозванного (1915 год) и другими.

Сочинения:

Очер­ки ис­то­рии кре­сть­ян в Поль­ше. СПб., 1869.