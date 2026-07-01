ГОРЕМЫКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
ГОРЕМЫ́КИН АЛЕКСА́НДР ДМИ́ТРИЕВИЧ, российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1893).
Дворянин. Окончил Николаевскую академию Генштаба (1857 год). С 1852 года на военной службе. В 1864 году командирован в распоряжение наместника Царства Польского Ф. Ф. Берга; председатель Варшавской (1864 год) и Пултуской (1865 год) комиссий по крестьянским делам.
Губернатор Подольской губернии (1866-1869 годы). Начальник штаба Одесского ВО (1869-1876 годы). Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Начальник 15-й пехотной дивизии (1876-1889 годы), командир 6-го армейского корпуса (апрель - май 1889 год). Иркутский генерал-губернатор и командующий войсками Иркутского ВО [26.5(7.6).1889 - 30.6(12.7).1899 годы], затем иркутский военный губернатор [до 9(22).4.1900 года]. Много внимания уделял устройству переселенцев в Восточной Сибири и вопросам землепользования. Активно содействовал строительству Транссибирской магистрали (первый поезд пришёл в Иркутск в 1898 году). Покровительствовал Восточносибирскому отделу РГО. По инициативе Горемыкина в Иркутске в 1894-1897 годах на средства предпринимателей возведено каменное здание городского театра (архитектор В. А. Шрётер). Член Государственного совета (1900 год).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1889 год), Святого Владимира 1-й степени (1898 год) и другими.
Иллюстрации:
А. Д. Горемыкин. Портрет работы неизвестного художника. Кон. 19 в. Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачёва. Архив БРЭ.