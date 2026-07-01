ГОРЕМЫКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

ГОРЕМЫ́КИН АЛЕКСА́НДР ДМИ́ТРИЕВИЧ, российский государственный и во­енный дея­тель, генерал от инфантерии (1893).

Дво­ря­нин . Окон­чил Ни­кола­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1857 год). С 1852 года на во­енной служ­бе. В 1864 году ко­манди­ро­ван в рас­по­ря­же­ние на­ме­ст­ни­ка Цар­ст­ва Поль­ско­го Ф. Ф. Бер­га; председатель Вар­шав­ской (1864 год) и Пул­ту­ской (1865 год) ко­мис­сий по кре­сть­ян­ским де­лам.

Губернатор Подольской губернии (1866-1869 годы). Начальник штаба Одесского ВО (1869-1876 годы). Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Начальник 15-й пехотной дивизии (1876-1889 годы), командир 6-го армейского корпуса (апрель - май 1889 год). Иркутский генерал-губернатор и командующий войсками Иркутского ВО [26.5(7.6).1889 - 30.6(12.7).1899 годы], затем иркутский военный губернатор [до 9(22).4.1900 года]. Много внимания уделял устройству переселенцев в Восточной Сибири и вопросам землепользования. Активно содействовал строительству Транссибирской магистрали (первый поезд пришёл в Иркутск в 1898 году). Покровительствовал Восточносибирскому отделу РГО. По инициативе Горемыкина в Иркутске в 1894-1897 годах на средства предпринимателей возведено каменное здание городского театра (архитектор В. А. Шрётер). Член Государственного совета (1900 год).

Награждён орденами Святого Александра Невского (1889 год), Святого Владимира 1-й степени (1898 год) и другими.

Иллюстрации:

А. Д. Го­ре­мы­кин. Порт­рет ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. Кон. 19 в. Ир­кут­ский об­ла­ст­ной ху­до­же­ст­вен­ный му­зей име­ни В. П. Су­ка­чё­ва. Архив БРЭ.