ГОРЕЛОВ Максим Михайлович

Родился в 1974 г. Окончил исторический факультет МГУ (кафедра истории средних веков) в 1996 г. В 1999 г. окончил очную аспирантуру ИВИ РАН .

Кандидатская диссертация : Датское и нормандское завоевания Англии в ХI в.: сравнительный анализ (ИВИ РАН, 2001).

Преподавал историю России в Государственном академическом университете гуманитарных наук на психологическом факультете и историю средних веков в Российском государственном гуманитарном университете на факультете архивного дела, факультете технотронных архивов и документов, факультете истории политологии и права, факультете управления). Старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН

Область интересов : Политическая история раннесредневековой Европы и складывание этнического самосознания у европейских народов (в частности, у англосаксов и скандинавов), военная история, язычество и дохристианская культура народов Европы.

Сочинения: Нормандское завоевание Англии: от этнического конфликта к феодальным смутам // Средние века. № 62;

Датское и нормандское завоевания Англии в восприятии средневековых авторов XI-XII вв. // Диалог со временем № 6;

Норманнская и английская колониальная экспансия в Ирландии и город // Город в средневековой цивилизации Зап. Европы (под ред. А.А.Сванидзе), т. 4. М.,2000;

Войны Карла Великого: создание империи // Карл Великий: реалии и мифы / Под ред. А.А. Сванидзе. М.,2001;

Феномен «регионализма» и складывание национальной идентичности в Англии ХI в. (в печати); Ист. факт и историческая память: резня в день святого Брайса // Диалог со временем. № 10.

«Панегирик королеве Эмме»: свидетельство исторической памяти или политическая пропаганда?» // Диалог со временем, № 33. CC. 151-165.

«Геральдика в британском обществе и историографии ХХ в.» // Signum. Вып.6. М, ИВИ РАН, 2011. С.104-125.

«Исторические переломы прошлого в английской историографии раннего Нового времени: Полидор Вергилий» // Диалог со временем. Вып.41. М., “URSS”, 2012. C. 235-256.

«Катастрофа завоевания в зеркале христианской морали (по «Проповеди Волка англам»). // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. М., ИВИ РАН, 2012. С. 69-86.