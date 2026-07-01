ГОРЕЛОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ

ГОРЀЛОВ АЛЕКСА́НДР ЛЕО́НТЬЕВИЧ - композитор, дирижер, музыкальный деятел ь; врач.

Родился в зажиточной крестьянской семье. В 1886 году, после прохождения курса в Новгород-Северской классической гимназии , поступил на медицинский факультет Московского университета. Параллельно с университетом в 1888-1890 годах учился в Московской консерватории, избрав игру на гобое в качестве специального предмета и посещая классы теории и гармонии. В 1893 году с дипломом лекаря и свидетельством на звание уездного врача определился на место в Черниговское ДУ. В свободное от врачебной практики время Горелов интенсивно занимался композицией, а также пробовал себя на дирижерском поприще. 2 февраля 1897 года состоялся первый авторский концерт Горелова, в котором прозвучали его 1-я симфония, отрывки из оперы «Вий» и другие сочинения под управлением автора. С этого момента дирижирование и композиторское творчество заняли основное место в жизни Горелова. За первые 10-15 лет им написаны 3 симфонии (1893, 1899, 1905 годы), опера «Вий», оперетта «Хорошие соседи» (1891 год), 2 струнных квартета (1894, 1901 годы), фортепианное трио (1899 год), романсы, хоры. В 1899-1903 годы Горелов занимал пост директора музыкального училища при Астраханском отделении РМО, в то же время выступал как дирижер в концертах и оперных спектаклях, организованных местным отделением РМО, по приглашению в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Праге, Сестрорецке.

В Саратове, куда Горелов приехал осенью 1905 года, он в течение 2 сезонов проводил симфонические концерты Саратовского отделения РМО, а также популярные концерты в 1906-1907 годах с организованным им оркестром из членов Союза оркестровых музыкантов. После объединения в 1907 году певчих церковных хоров в общество Горелов дал несколько духовных концертов с хором из членов этого общества.

В марте-апреле 1908 года в Саратове состоялось 2 духовных концерта с участием архиерейского хора и хоров Покровского и Сергиевского соборов под управлением Горелова из сочинений Д. С. Бортнянского, П. И. Турчанинова, П. И. Чайковского и А. Т. Гречанинова. К этому времени относится сочинение цикла песнопений литургии святого Иоанна Златоуста, который был издан в 1910 году в Москве на средства автора под названием «Пение на Божественной литургии». Это небольшое по объему сочинение написано без каких-либо ограничений в выборе композиторских средств: в насыщенную хоровую фактуру с разнообразными сочетаниями хоровых партий вплетаются сольные голоса. Кульминацией сочинения является концерт «Милосердия двери отверзи нам» (№ 6).

В 1912-1916 годах Горелов жил в Санкт-Петербурге, где периодически дирижировал спектаклями в Народном доме (Опера городского попечительства о народной трезвости), вел оркестровый класс в Санкт-Петербургском музыкальном институте и занимался как врач-психотерапевт изучением алкоголизма. В 1915 году издал в Петрограде свое сочинение «Свете тихий» (для смешанного хора). С 1916 года жил в Киеве. В 1918 году он участвовал в создании Первого республиканского симфонического оркестра имени Н. Лысенко. В последующие годы занимался исключительно врачебной деятельностью. Репрессирован.

Архив: ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 300. № 189 [Личн. дело по Моск. ун-ту].