ГОРДОВСКИЙ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

ГОРДОВСКИЙ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - регент, певец .

Окончил Киевскую Духовную Семинарию, где управлял хором семинаристов. Впоследствии переехал в Санкт-Петербург, где служил регентом и продолжил музыкальное образование в Придворной певческой капелле . Со 2-й половины 70-х годов работал в Харькове помощником регента А. Е. Литинского. В середине 80-х годов был регентом митрополичьего хора в Киеве. Организовал «Малороссийскую капеллу» (100 человек, мужчины и мальчики), с которой концертировал в 1886-1893 годах по городам России. В 1887 году впервые побывал в Нижнем Новгороде, куда впоследствии его приглашали в качестве регента в Спасо-Преображенский кафедральный собор. В 1894-1897 годах работал там постоянно. Преподавал светское пение в Мариинском женском институте, организовал небольшой женский хор.

Репертуар хора кафедрального собора составляли сочинения М.С. Березовского, С.Г. Грибовича, Б. Галуппи, А.Ф. Львова, Д.С. Бортнянского, Н.А. Римского-Корсакова и других. К приезду императора Гордовский подготовил литургию придворного напева (1896 год), по просьбе С.В. Смоленского, интересовавшегося трактовками Гордовского, разучил литургию П.И. Чайковского (1897 год).

Работа Гордовского в качестве регента отличалась тщательностью и высоким профессионализмом: разучивал не отдельные номера, а службу целиком, занимался с певчими чтением с листа, развивал их музыкальные способности, пение чередовал с чтением. Среди любимых певческих приемов Гордовского были динамические контрасты (особенно diminuendo). Старался улучшить материальное положение певчих.

Вокальные способности Гордовского высоко оценивали современники: сохранились сведения о блестящем исполнении им светских пьес и малороссийских народных песен.

Гордовский - автор духовно-музыкальных сочинений, бо́льшая часть которых осталась в рукописном виде («Благослови, душе моя», «Сугубая ектения» и другие).

Сочинения:

Свете тихий // Духовно-музыкальная хрестоматия / Под ред. М.А. Лагунова. СПб., 1911. Вып. 3. № 8.