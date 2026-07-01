Гордон (англ. Gordon), Чарлз

Го`рдон (англ. Gordon), Чарлз (28.01.1833, Лондон — 26.01.1885, Хартум) — британский генерал, колониальный администратор. Из семьи потомственных военных, окончил инженерную академию Вулвич (1852), участник Крым­ской войны. С 1860 добровольно отправляется в Китай , укрепляет оборону Шанхая и командует отряда- ми англо-французских экспедиционных сил, прибывших по приглашению правительства Китая. 18 месяцев командует китайской армией, созданной для разгрома Тайпинского восстания (1864). По возвращении в 1865—1871 отвечал за реконструкцию укреплений на р. Темза, активно занимался благотворительностью, что еще больше увеличило популярность у англичан «китайского Гордона». В 1871—1873 — британский консул в международной Дунай-ской комиссии. С 1874 по 1879 — губернатор провинции Экватория на юге Судана, позже — всего Судана, активно боролся с работорговлей, создал военные опорные пункты вплоть до района Великих Озер. В 1880—1884 — военный секретарь вице-короля в Британской Индии, командующий экспедиционными силами в британских владениях в Вост. и Южн. Африке, после отставки занялся религиозной благотворительностью в Палестине. Военное министерство запретило переход Г. на службу к бельгийскому королю Леопольду II для «цивилизации» Свободного государства Конго, отправив в Судан для эвакуации британцев и египтян из Хартума. С февраля 1884 Г. организовал оборону города от участников восстания Махди, отверг условия почетной сдачи. За два дня до прибытия британского спасательного отряда был убит, тело обезглавлено при штурме. Провал операции правительства У. Гладстона в Судане привел к отставке кабинета либералов в 1885. Лит.: Pollock J. Ch. Gordon: the Man Behind the Legend. London, 1993; Hake A. E. Gordon in China and the Soudan. London, 1987; Черчилль У. С. Индия, Судан, Южная Африка. Походы Британской армии 1897—1900. М., 2004.